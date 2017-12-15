Рамос: «Испанию могут наказать снятием с ЧМ-2018? Никто этого не допустит»

Защитник сборной Испании Серхио Рамос прокомментировал информацию, согласно которой национальная команда может быть отстранена от участия на чемпионате мира-2018.

Первый матч испанцев на ЧМ-2018 запланирован на 15 июня против сборной Португалии.

– Слышали новость о том, что ФИФА может серьезно наказать Испанию и даже не допустить до чемпионата мира?

– Уверен, никто этого не допустит. Мы заслужили право выступить на чемпионате мира своей игрой. Все должно быть нормально.

Испанию могут снять с ЧМ-2018. Серьезно?