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    • Рамос: «Испанию могут наказать снятием с ЧМ-2018? Никто этого не допустит»

    Рамос: «Испанию могут наказать снятием с ЧМ-2018? Никто этого не допустит»

    Защитник сборной Испании Серхио Рамос прокомментировал информацию, согласно которой национальная команда может быть отстранена от участия на чемпионате мира-2018.

    Первый матч испанцев на ЧМ-2018 запланирован на 15 июня против сборной Португалии.

    – Слышали новость о том, что ФИФА может серьезно наказать Испанию и даже не допустить до чемпионата мира?

    – Уверен, никто этого не допустит. Мы заслужили право выступить на чемпионате мира своей игрой. Все должно быть нормально.

    Испанию могут снять с ЧМ-2018. Серьезно?

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.12.2017 20:01
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