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    Ребров: «Пока больше думаю об отпуске, чем об «Атлетике»

    Голкипер «Спартака» Артем Ребров заявил, что команда хотела попасть в плей-офф Лиги чемпионов, но и выход в Лигу Европы считает хорошим вариантом. По его словам, красно-белые смогут показать конкурентный футбол во встречах с «Атлетиком» из Бильбао на стадии 1/16 финала Лиги Европы.

    Первый матче состоится в Москве 15 февраля. Ответный пройдет в Бильбао спустя семь дней.

    – В Лиге Европы «Спартак» встретится с «Атлетиком» из Бильбао. Как вам эта команда?

    – Честно говоря, пока больше думаем об отпуске. О том, чтобы хорошо отдохнуть. «Атлетик» – сильный соперник. Будем играть в Испании. Хорошо, что не в Англии! По-моему, все нормально. Отдохнем, подготовимся.

    – В целом как относитесь к Лиге Европы? Она вызывает эмоции, схожие с Лигой чемпионов?

    – Болельщики хотят одного – чтобы «Спартак» всегда был наверху. И не важно, какой это турнир. Так что разницы нет. Конечно, хотелось попасть в плей-офф Лиги чемпионов, но и Лига Европы – не самый плохой вариант.

    – Что испытали, когда получили травму в домашнем матче с «Ливерпулем»? О чем думали, покидая поле?

    – Желание было одно – чтобы команда не проиграла. Ведь в противном случае травма была бы бессмысленной. К счастью, взяли очки.

    – Было ощущение, что это один из главных матчей в плане страсти и эмоций?

    – На самом деле нет. Бывали поединки и с большим накалом.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.12.2017 10:09
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    Комментарии (6)
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    alexivanof197
    1513325326
    правильно. с отпуска выйдут игроки и пусть думают не только об Атлетике но и 10 соперниках в ПЛ
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    momwig_
    1513329303
    А чего тебе, Тём, об Атлетике думать... Всё равно будет играть Селихов, дай ему Бог здоровья. А про лавку мозги парить... лавка - она и есть лавка.
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    Болельщик Реал Мадрида
    1513340403
    Ой не просто будет москвичам на выезде в Бильбао играть. "Атлетик" из Бильбао, очень коварная и вязкая команда, а армия болельщиков у них просто сумасшедшия. В Бильбао, выхватывали все, хотя бы по одному разу. Там и Реалу и Месси с его "Барселоной" доставалось. Я конечно желаю команде из своей страны удачи и прохода в очередной раунд турнира,но сделать это будет очень не просто.
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    арейская
    1513388666
    А чего тебе заморачиваться, ты же не играешь, и можно сказать давно уже в отпуске...
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    ologreds
    1694991730
    numo529239
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