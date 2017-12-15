Ребров: «Пока больше думаю об отпуске, чем об «Атлетике»

Голкипер «Спартака» Артем Ребров заявил, что команда хотела попасть в плей-офф Лиги чемпионов, но и выход в Лигу Европы считает хорошим вариантом. По его словам, красно-белые смогут показать конкурентный футбол во встречах с «Атлетиком» из Бильбао на стадии 1/16 финала Лиги Европы.

Первый матче состоится в Москве 15 февраля. Ответный пройдет в Бильбао спустя семь дней.

– В Лиге Европы «Спартак» встретится с «Атлетиком» из Бильбао. Как вам эта команда?

– Честно говоря, пока больше думаем об отпуске. О том, чтобы хорошо отдохнуть. «Атлетик» – сильный соперник. Будем играть в Испании. Хорошо, что не в Англии! По-моему, все нормально. Отдохнем, подготовимся.

– В целом как относитесь к Лиге Европы? Она вызывает эмоции, схожие с Лигой чемпионов?

– Болельщики хотят одного – чтобы «Спартак» всегда был наверху. И не важно, какой это турнир. Так что разницы нет. Конечно, хотелось попасть в плей-офф Лиги чемпионов, но и Лига Европы – не самый плохой вариант.

– Что испытали, когда получили травму в домашнем матче с «Ливерпулем»? О чем думали, покидая поле?

– Желание было одно – чтобы команда не проиграла. Ведь в противном случае травма была бы бессмысленной. К счастью, взяли очки.

– Было ощущение, что это один из главных матчей в плане страсти и эмоций?

– На самом деле нет. Бывали поединки и с большим накалом.