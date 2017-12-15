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    Тарханов: «Чем дальше Россия пройдет на ЧМ-2018, тем лучше»

    Главный тренер «Урала» Александр Тарханов считает сборные России и Уругвая фаворитами группы А на предстоящем чемпионате мира-2018. По его словам, не стоит сбрасывать со счетом и две другие команды – Египта и Саудовской Аравии.

    – Кто предпочтительнее выглядит перед ЧМ-2018?

    – Не люблю все эти прогнозы, хоть я в них и неплох. Много сборных, которые претендуют на победу: Германия – супер, Испания, Франция, Англия, Бразилия, Аргентина – все это команды, где собраны большие футбольные звезды и общий уровень игроков очень высокий. Поэтому сложно предугадать.

    – Сборная России недавно играла два матча против команд из числа тех, что вы назвали. Как нам относиться к этим встречам, к их результатам?

    – Это товарищеские игры, все-таки. Тренеры просматривают игроков, делают много замен. Не думаю, что стоит обращать внимание на то, что мы сыграли 3:3 с Испанией. В официальных играх мы увидим совершенно другие сборные и совершенно другой футбол.

    – После жеребьевки все радовались – досталась легкая группа. Как вы считаете?

    – Очень сложная группа получилась с Хорватией и Аргентиной. В остальных – есть явные лидеры. Как дальше все сложится – предугадать сложно. У нас – то же самое. Есть два фаворита – мы и Уругвай. Но нельзя сбрасывать со счетов Саудовскую Аравию – хорошая организованная команда. Египет – тоже отлично играет – чемпион Африки все-таки.

    – Если обойтись без прогнозов, то какое выступление сборной России считалось бы успешным?

    – Чем дальше пройдем – тем лучше. Выйдем из группы – появится желание идти дальше. Надеюсь, так и будет.

    Источник: «Советский спорт»

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    15.12.2017 07:16
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    Комментарии (4)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    ROSTOV SUPER
    1513315316
    Ну Египет тоже наверняка надеется , что они с Уругваем выйдут ! Фавориты мы как всегда только на бумаге ! Но надеяться будем , все таки дома , может хоть это их на что то сподвигнет !
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    Sergej-74
    1513355297
    из группы бы выйти уже хорошо
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    serppion
    1513854297
    – Чем дальше пройдем – тем лучше. После такой фразы Капитан Очевидность точно бы застрелился от зависти.
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    ologreds
    1694991732
    numo529225
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