Тарханов: «Чем дальше Россия пройдет на ЧМ-2018, тем лучше»

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов считает сборные России и Уругвая фаворитами группы А на предстоящем чемпионате мира-2018. По его словам, не стоит сбрасывать со счетом и две другие команды – Египта и Саудовской Аравии.

– Кто предпочтительнее выглядит перед ЧМ-2018?

– Не люблю все эти прогнозы, хоть я в них и неплох. Много сборных, которые претендуют на победу: Германия – супер, Испания, Франция, Англия, Бразилия, Аргентина – все это команды, где собраны большие футбольные звезды и общий уровень игроков очень высокий. Поэтому сложно предугадать.

– Сборная России недавно играла два матча против команд из числа тех, что вы назвали. Как нам относиться к этим встречам, к их результатам?

– Это товарищеские игры, все-таки. Тренеры просматривают игроков, делают много замен. Не думаю, что стоит обращать внимание на то, что мы сыграли 3:3 с Испанией. В официальных играх мы увидим совершенно другие сборные и совершенно другой футбол.

– После жеребьевки все радовались – досталась легкая группа. Как вы считаете?

– Очень сложная группа получилась с Хорватией и Аргентиной. В остальных – есть явные лидеры. Как дальше все сложится – предугадать сложно. У нас – то же самое. Есть два фаворита – мы и Уругвай. Но нельзя сбрасывать со счетов Саудовскую Аравию – хорошая организованная команда. Египет – тоже отлично играет – чемпион Африки все-таки.

– Если обойтись без прогнозов, то какое выступление сборной России считалось бы успешным?

– Чем дальше пройдем – тем лучше. Выйдем из группы – появится желание идти дальше. Надеюсь, так и будет.