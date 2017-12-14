Тарханов считает необходимым вернуть в сборную России Василия Березуцкого

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов поделился своим мнением уровнем укомплектованности сборной России. По мнению специалиста, у национальной команды главной проблемной линией является оборона.

«У нас есть сильные игроки. С вратарской позицией проблем вообще нет. В средней линии тоже достаточно игроков комбинационного плана. Нужно их просто скомпоновать так, чтобы было хорошее взаимодействие. У нас есть два нападающих, Кокорин и Смолов, которых я считаю футболистами супер-уровня. Единственное – есть проблемы с обороной. Нужно думать, играть ли в четыре защитника, или с тремя центральными защитниками… Сейчас играем в три центральных. Их нужно сбалансировать, чтобы они четко взаимодействовали, чтобы было взаимопонимание – с этим есть проблемы.

Не выглядит ли поспешным решение отказаться от «старой гвардии» при таких проблемах с обороной? Это дело тренера. Конечно, я считаю, что особенно Василий Березуцкий еще мог бы помочь. Как раз сборной России необходим такой, как говорят, дядька. Его было бы неплохо вернуть» — сказал Тарханов.

Защитник ЦСКА в текущем сезоне провел в чемпионате России 16 матчей, в которых забил один гол.