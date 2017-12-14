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    • Тарханов считает необходимым вернуть в сборную России Василия Березуцкого

    Тарханов считает необходимым вернуть в сборную России Василия Березуцкого

    Главный тренер «Урала» Александр Тарханов поделился своим мнением уровнем укомплектованности сборной России. По мнению специалиста, у национальной команды главной проблемной линией является оборона.

    «У нас есть сильные игроки. С вратарской позицией проблем вообще нет. В средней линии тоже достаточно игроков комбинационного плана. Нужно их просто скомпоновать так, чтобы было хорошее взаимодействие. У нас есть два нападающих, Кокорин и Смолов, которых я считаю футболистами супер-уровня. Единственное – есть проблемы с обороной. Нужно думать, играть ли в четыре защитника, или с тремя центральными защитниками… Сейчас играем в три центральных. Их нужно сбалансировать, чтобы они четко взаимодействовали, чтобы было взаимопонимание – с этим есть проблемы.

    Не выглядит ли поспешным решение отказаться от «старой гвардии» при таких проблемах с обороной? Это дело тренера. Конечно, я считаю, что особенно Василий Березуцкий еще мог бы помочь. Как раз сборной России необходим такой, как говорят, дядька. Его было бы неплохо вернуть» — сказал Тарханов.

    Защитник ЦСКА в текущем сезоне провел в чемпионате России 16 матчей, в которых забил один гол.

    Источник: «Советский спорт»

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    14.12.2017 18:23
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    Комментарии (17)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    directorpg
    1513269472
    Наверное прав.
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    aaaaahhhh
    1513271414
    а постарше нет ни кого что ли?:))
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    Diesel133
    1513271899
    отстаньте от Васи, человек сам принял решение..
    Ответить
    Gullit 76
    1513275227
    Умерла,так умерла!
    Ответить
    cska-62
    1513276831
    Быть Василию Березуцкому в заявке сборной просто необходимо. А вот будет ли он в основе, или будет на подстраховке, пусть решает Черчесов. На это он и тренер сборной.
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    Nerlinger
    1513290786
    Без Васьки шабаш...
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    a-rakhmatov
    1513304661
    До пенсии еще далеко .......пущай Васечка поиграет за сборную))
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    Чикомас
    1513320432
    Если не дай Бог вернется- повесят на него всех собак. Молодых наигрывайте или натурализуйте....Вася! Спасибо за все. Ты честно отыграл за сборную много лет. А теперь, только за клуб. Пока здоровья хватит...
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    niko5
    1513323102
    Верните еще Онопко с Кофтуном,да Аленичева с Мостовым!Надо молодешь наигрывать и растить,а не пердунов вспоминать!!!
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    ologreds
    1694991734
    numo529180
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