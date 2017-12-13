Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    • Главная
    • Новости
    • «Лацио»: «Болельщики попросили президента сняться с Серии А в знак крайней меры протеста»

    «Лацио»: «Болельщики попросили президента сняться с Серии А в знак крайней меры протеста»

    Представитель «Лацио» Артуро Дьяконале прокомментировал возможный бойкот клубом матчей чемпионата Италии. Римский клуба может покинуть турнир из-за недовольства судейством в матче 16-го тура Серии А против «Торино» (1:3).

    «Я говорил с президентом Клаудио Лотито. Он сказал, что болельщики попросили сняться с чемпионата в знак крайней меры протеста.

    Хотел бы попросить избежать подобного судейства в будущем, потому что нам нужна честная лига. Когда такие моменты происходят каждое воскресенье, нельзя закрывать на это глаза. Система видеоповторов тут не при чем», – сказал Дьяконале.

    Ранее «Бомбардир» писал о том, что болельщики «орлов» поставили низкие отзывы кафе, принадлежащему судье Пьеро Джакомелли, который работал на встрече с «Торино». На стене заведения нарисован экс-капитан «Ромы» Франческо Тотти.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.12.2017 01:30
    Рекомендуем
    Комментарии (3)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    directorpg
    1513124724
    Не только у нас с этим проблемы.
    Ответить
    _Evgen_57
    1513137245
    давайте к нам в чемпионат заявляйтесь
    Ответить
    ologreds
    1694991744
    numo529009
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+