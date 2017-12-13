«Лацио»: «Болельщики попросили президента сняться с Серии А в знак крайней меры протеста»

Представитель «Лацио» Артуро Дьяконале прокомментировал возможный бойкот клубом матчей чемпионата Италии. Римский клуба может покинуть турнир из-за недовольства судейством в матче 16-го тура Серии А против «Торино» (1:3).

«Я говорил с президентом Клаудио Лотито. Он сказал, что болельщики попросили сняться с чемпионата в знак крайней меры протеста.

Хотел бы попросить избежать подобного судейства в будущем, потому что нам нужна честная лига. Когда такие моменты происходят каждое воскресенье, нельзя закрывать на это глаза. Система видеоповторов тут не при чем», – сказал Дьяконале.

Ранее «Бомбардир» писал о том, что болельщики «орлов» поставили низкие отзывы кафе, принадлежащему судье Пьеро Джакомелли, который работал на встрече с «Торино». На стене заведения нарисован экс-капитан «Ромы» Франческо Тотти.