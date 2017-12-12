Болельщики «Лацио» поставили низкие отзывы кафе арбитра, судившему скандальный матч против «Торино»

«Бомбардир» писал о судейском скандале в Серии А на матче 16-го тура «Лацио» – «Торино» (1:3), из-за которого римский клуб может бойкотировать матчи чемпионата.

Согласно Football Italia, болельщики «орлов» массово поставили низкие отзывы кафе «Розетти» в Риме, которое принадлежит Пьеро Джакомелли – судье, работавшему на матче против туринского клуба.

На данный момент страница кафе в фейсбуке удалена. Источник опубликовал фотографию стены заведения, на которой изображен Франческо Тотти, экс-капитан «Ромы» – принципиального соперника «Лацио».

Напомним, президент «лациале» Клаудио Лотито сказал, что действия против его клуба связаны с политикой.