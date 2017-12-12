Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    • Главная
    • Новости
    • Болельщики «Лацио» поставили низкие отзывы кафе арбитра, судившему скандальный матч против «Торино»

    Болельщики «Лацио» поставили низкие отзывы кафе арбитра, судившему скандальный матч против «Торино»

    «Бомбардир» писал о судейском скандале в Серии А на матче 16-го тура «Лацио»«Торино» (1:3), из-за которого римский клуб может бойкотировать матчи чемпионата.

    Согласно Football Italia, болельщики «орлов» массово поставили низкие отзывы кафе «Розетти» в Риме, которое принадлежит Пьеро Джакомелли – судье, работавшему на матче против туринского клуба.

    На данный момент страница кафе в фейсбуке удалена. Источник опубликовал фотографию стены заведения, на которой изображен Франческо Тотти, экс-капитан «Ромы» – принципиального соперника «Лацио».

    Напомним, президент «лациале» Клаудио Лотито сказал, что действия против его клуба связаны с политикой.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.12.2017 22:02
    Рекомендуем
    Комментарии (4)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Татарин за ЦСКА
    1513106817
    они будут мстить и мстя их будет сурова
    Ответить
    KARAT777
    1513114499
    вот это я понимаю санкции, плохие отзывы кафе, значит прибыль упадет, а прибыли не будет не смогут платить налоги и бюджет Турина сократиться и сразу 2 клуба обанкротятся .... Гениально и просто....
    Ответить
    Лошак
    1513192521
    Торино? Это случайно... ЮВЕ - ГАВНО!!!
    Ответить
    ologreds
    1694991744
    numo528992
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+