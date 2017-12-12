«Лацио» может сняться с чемпионата Италии из-за судейского скандала

Руководство «Лацио» рассматривает вариант покинуть Серию А из-за действий арбитра Пьеро Джакомелли в матче 16-го тура против «Торино» (1:3).

По мнению президента римлян Клаудио Лотито, судьи не дадут команде завершить сезон в первой четверке. Согласно Premium Sport, функционер считает клуб жертвой политической кампании.

По ходу встречи с «Торино» Джакомелли не назначил пенальти в пользу «Лацио» после игры рукой футболиста туринцев, а также удалил нападающего Чиро Иммобиле за стычку с защитником туринцев Николасом Бурдиссо.

После матча главный тренер «орлов» Симоне Индзаги сказал, что кому-то не нравится присутствие его команды в четверке лидеров чемпионата.