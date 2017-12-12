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    • «Лацио» может сняться с чемпионата Италии из-за судейского скандала

    «Лацио» может сняться с чемпионата Италии из-за судейского скандала

    Руководство «Лацио» рассматривает вариант покинуть Серию А из-за действий арбитра Пьеро Джакомелли в матче 16-го тура против «Торино» (1:3).

    По мнению президента римлян Клаудио Лотито, судьи не дадут команде завершить сезон в первой четверке. Согласно Premium Sport, функционер считает клуб жертвой политической кампании.

    По ходу встречи с «Торино» Джакомелли не назначил пенальти в пользу «Лацио» после игры рукой футболиста туринцев, а также удалил нападающего Чиро Иммобиле за стычку с защитником туринцев Николасом Бурдиссо.

    После матча главный тренер «орлов» Симоне Индзаги сказал, что кому-то не нравится присутствие его команды в четверке лидеров чемпионата.

    Источник: Football Italia

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    12.12.2017 20:01
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    Комментарии (13)
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    серега кашин
    1513101308
    да ни за что они не снимутся это просто понты
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    Обер-КанцлерЪ
    1513101360
    Всё нормально, это же итальянцы. Никто никуда не снимется, готов поспорить!
    Ответить
    Полная Канистра
    1513102757
    я сам удивился этому проигрышу ведь твёрдо был уверен в победе Лацио даже ставку делал на них и всё сгорело тут задумался что то тут не чисто в этом странном матче
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    Татарин за ЦСКА
    1513103095
    Вот так же и Урал мог сняться,когда сыграли с Зенитом мягко говоря судейский матч
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    rasim05
    1513103615
    Сливают
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    InterMilLano1908
    1513104996
    Жесть....надеюсь это лишь разговоры!!! Лацио это история итальянского футбола.
    Ответить
    DIDI 23
    1513115275
    Полным составом пусть переезжает в Россию.
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    dinar7777dinar
    1513182652
    ну дают ! лацио ! проиграли наполи и роме это сильные клубы в италии ! выиграли юве молодцы ! проиграли торино обидно но это не повод думать и судьи ошибаются и в играх более мощных клубов. паранойя ! спад бывает у всех !
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    Лошак
    1513189602
    Форца Интер! Лацио это круто!
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    ologreds
    1694991745
    numo528982
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