Бундеслига. Гол Папастатопулоса принес «Боруссии» победу над «Майнцем» и другие результаты

Дортмундская «Боруссия» обыграла «Майнц» в матче 16-го тура чемпионата Германии со счетом 2:0. Голы на счету Сократиса Папастатопулоса и Синдзи Кагавы.

Желто-черные набрали 25 очков и поднялись на четвертое место. «Майнц» с 16-ю баллами остались на 14-м месте.

В параллельных встречах «Айнтрахт» в гостях переиграл «Гамбург», а «Фрайбург» дома справился с «Боруссией» из Менхенгладбаха.

Чемпионат Германии. Бундеслига. 16-й тур

Майнц – Боруссия Д – 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Папастатопулос, 55; 0:2 – Кагава, 89.

Гамбург – Айнтрахт – 1:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Пападопулос, 9; 1:1 – Вольф, 16; 1:2 – Гачинович, 24.

Фрайбург – Боруссия М – 1:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Петерсен, 20 (с пенальти).

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