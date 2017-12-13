Буффон – о жеребьевке ЛЧ: «Нельзя недооценивать «Тоттенхэм»

Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон поделился мнением о «Тоттенхэме» – сопернике туринского клуба по 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Команда будет рада возобновить борьбу в розыгрыше турнира. К матчам против «Тоттенхэмом» надо подойти деликатно. Такого соперника нельзя недооценивать.

Церемония вручения «Золотого мяча»? Я был рад занять четвертое место. В 2006 году у меня получилось стать вторым», – сказал 39-летний итальянец.

Напомним, команда Массимилиано Аллегри вышла в плей-офф Лиги чемпионов, заняв второе место в группе D, которую выиграла «Барселона».

«Шпоры» финишировали первыми в квартете H, обойдя «Реал».

Ранее «бьянконери» оценил нападающий лондонского клуба Гарри Кейн.