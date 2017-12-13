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    • Буффон – о жеребьевке ЛЧ: «Нельзя недооценивать «Тоттенхэм»

    Буффон – о жеребьевке ЛЧ: «Нельзя недооценивать «Тоттенхэм»

    Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон поделился мнением о «Тоттенхэме» – сопернике туринского клуба по 1/8 финала Лиги чемпионов.

    «Команда будет рада возобновить борьбу в розыгрыше турнира. К матчам против «Тоттенхэмом» надо подойти деликатно. Такого соперника нельзя недооценивать.

    Церемония вручения «Золотого мяча»? Я был рад занять четвертое место. В 2006 году у меня получилось стать вторым», – сказал 39-летний итальянец.

    Напомним, команда Массимилиано Аллегри вышла в плей-офф Лиги чемпионов, заняв второе место в группе D, которую выиграла «Барселона».

    «Шпоры» финишировали первыми в квартете H, обойдя «Реал».

    Ранее «бьянконери» оценил нападающий лондонского клуба Гарри Кейн.

    Источник: Gianlucadimarzio

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    13.12.2017 00:11
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    Комментарии (5)
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    AtticusFinch
    1513115968
    Недооценивать?мне кажется Тотенхэм в этой как бы паре фаворит!
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    Psih86
    1513125606
    Недооценивать....Тоттенхэм разнесет вас в легкую;)
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    CSKA471
    1513140558
    Джиджи, помоему ты чертовски прав, главное чтоб тоттензэм вас не недооценил - и тогда , скорее всего пройдет
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    Dizayner
    1513145210
    по-моему там перевод кривой)))
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    ologreds
    1694991744
    numo529003
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