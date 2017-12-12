Кейн – о «Ювентусе»: «Чтобы пройти дальше в Лиге чемпионов, надо побеждать сильнейших»

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. Лондонский клуб встретится с «Ювентусом».

«Мы смотрели жеребьевку в тренажерном зале. Это потрясающий опыт, ведь многие из нас впервые сыграют на этой стадии турнира. Чтобы пройти дальше, надо побеждать сильнейших. Этим мы и занимались на групповом этапе. Сейчас пришло время для следующего шага.

Мы знаем, что против «Ювентуса» будет сложно как дома, так и на выезде, но мы воспользуемся уверенностью, которую обрели по ходу групповой стадии», – сказал 24-летний игрок сборной Англии.

Напомним, подопечные Маурисио Покеттино выиграли группу H, обойдя «Реал».