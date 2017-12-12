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    • Кейн – о «Ювентусе»: «Чтобы пройти дальше в Лиге чемпионов, надо побеждать сильнейших»

    Кейн – о «Ювентусе»: «Чтобы пройти дальше в Лиге чемпионов, надо побеждать сильнейших»

    Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. Лондонский клуб встретится с «Ювентусом».

    «Мы смотрели жеребьевку в тренажерном зале. Это потрясающий опыт, ведь многие из нас впервые сыграют на этой стадии турнира. Чтобы пройти дальше, надо побеждать сильнейших. Этим мы и занимались на групповом этапе. Сейчас пришло время для следующего шага.

    Мы знаем, что против «Ювентуса» будет сложно как дома, так и на выезде, но мы воспользуемся уверенностью, которую обрели по ходу групповой стадии», – сказал 24-летний игрок сборной Англии.

    Напомним, подопечные Маурисио Покеттино выиграли группу H, обойдя «Реал».

    Источник: Calciomercato

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    12.12.2017 20:51
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    Комментарии (3)
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    Вит65
    1513107294
    Forza Juve! Надеюсь, Ювентус пройдет Тотенхэм, хотя команда симпатичная. В ПЛ болею за них и Ливер.
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    Avatar 2
    1513153246
    фифти фифти
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    ologreds
    1694991745
    numo528986
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