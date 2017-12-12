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    • Герасимец сказал, что Манчини оскорбил Шатова обратной заменой в матче против «Ахмата»

    Герасимец сказал, что Манчини оскорбил Шатова обратной заменой в матче против «Ахмата»

    Экс-футболист «Зенита» и сборной Беларуси Сергей Герасимец поделился мнением о ситуации в матче против «Ахмата» (0:0) в 20-м туре РФПЛ.

    Главный тренер Роберто Манчини во втором тайме провел обратную замену полузащитника Олега Шатова.

    «Вы должны понимать, что игрок, который начинает матч на скамейке, уже обижен и в какой-то степени оскорблен, тем более если речь идет о футболисте сборной России. Задача тренера — найти к нему подход, чтобы тот после выхода на замену был мотивирован и проявлял себя должным образом. Но если ты выпускаешь игрока на замену и потом его меняешь, это оскорбление, унижение чести и достоинства.

    Не знаю, чем руководствовался Манчини, идя на такой шаг. Представьте ситуацию, когда российский тренер работает в Италии, выпускает на замену игрока итальянской сборной и меняет его. Что бы с ним сделала итальянская пресса и общественность?

    Почему Манчини позволяет себе такое поведение здесь? В какой-то степени потеряны нити управления командой, причем это происходило поэтапно», — приводит источник слова Герасимца в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

    Ранее бывший руководитель пресс-службы «Зенита» Евгений Гусев сказал, что с Манчини клуб не выиграет чемпионат России.

    Источник: Чемпионат.ком

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    12.12.2017 22:11
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    Комментарии (28)
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    Павел Амурский
    1513112733
    Шатов давно это зарабатывал.
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    stream15
    1513112834
    Шатов больше о себе думает, чем о игре, исчезает как футболист.
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    VikNMar
    1513113690
    Играть надо как прежде и не будет оскорблений ........
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    DOCTOR PENALTY
    1513113853
    Дзюбилизм в Зените живёт и процветает. Манчини тоже на выход как и Луческу,.? Сожрали? С такими подходами и распущенностью "звёзд" клубу ни один тренер не подойдёт.
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    AtticusFinch
    1513114165
    Кто такой Шатов, чтобы его нельзя было менять?Неприкасаемая супер-звезда?)))
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    ufos73
    1513115824
    Спартаку бы Шатов не помешал...
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    Ще Гевара
    1513136132
    Выходи и играй, как игрок сборной, а не как запасной дубля.
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    Диктор
    1513139390
    Олежа переходи в Спартак-мы тебя ждем.
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    СЛАВА 81
    1513147083
    Игрок, который начинает матч на скамейке, уже обижен и в какой-то степени оскорблен. Поэтому Герасимец и не тренер , раз так считает.
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    ologreds
    1694991744
    numo528993
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