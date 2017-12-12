Герасимец сказал, что Манчини оскорбил Шатова обратной заменой в матче против «Ахмата»

Экс-футболист «Зенита» и сборной Беларуси Сергей Герасимец поделился мнением о ситуации в матче против «Ахмата» (0:0) в 20-м туре РФПЛ.

Главный тренер Роберто Манчини во втором тайме провел обратную замену полузащитника Олега Шатова.

«Вы должны понимать, что игрок, который начинает матч на скамейке, уже обижен и в какой-то степени оскорблен, тем более если речь идет о футболисте сборной России. Задача тренера — найти к нему подход, чтобы тот после выхода на замену был мотивирован и проявлял себя должным образом. Но если ты выпускаешь игрока на замену и потом его меняешь, это оскорбление, унижение чести и достоинства.

Не знаю, чем руководствовался Манчини, идя на такой шаг. Представьте ситуацию, когда российский тренер работает в Италии, выпускает на замену игрока итальянской сборной и меняет его. Что бы с ним сделала итальянская пресса и общественность?

Почему Манчини позволяет себе такое поведение здесь? В какой-то степени потеряны нити управления командой, причем это происходило поэтапно», — приводит источник слова Герасимца в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Ранее бывший руководитель пресс-службы «Зенита» Евгений Гусев сказал, что с Манчини клуб не выиграет чемпионат России.