Экс-глава пресс-службы «Зенита»: «При Манчини команда не станет чемпионом»

Бывший руководитель пресс-службы «Зенита» Евгений Гусев поделился мнением о работе главного тренера Роберто Манчини.

«Давайте называть вещи своими именами: с этим тренером данная команда чемпионом не станет. Мы должны понимать это уже сейчас. К сожалению, все шаги, которые предпринимает итальянец, ведут его в пропасть. К примеру, зачем было молодого Капленко бросать на амбразуру, прекрасно понимая, насколько важно взять три очка в этом матче? А со «Спартаком» Ригони вышел на 25-й минуте при счете 0:2. Полностью ответственность лежит на тренере.



Ну и Шатов — это вишенка на торте. Извините, вы потеряли все контакты, прежде всего с русскими футболистами, которые когда-то определяли и настроение в раздевалке, и поведение команды. Сейчас создается очень серьезный конфликт, который будет жить нарывом в зимнюю паузу. Уж не знаю, может, Олег сразу в самолет сел и по арендам пойдет. Мы опять придем к тому, что футболистов нет.



Я поспорил на один напиток, что Шатов выйдет в футболке сборной России на ЧМ-2018. Сейчас мои шансы резко снизились, но я в это верю. Как бы мы к Олегу ни относились, из какого бы он мини-футбола ни пришел, все равно это талантливый, перспективный игрок. Если Манчини не дает ему практики, то о чем тут говорить?» — цитирует источник слова Гусева в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Сине-бело-голубые ушли на зимнюю паузу РФПЛ на втором месте.