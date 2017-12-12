Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    • Главная
    • Новости
    • Экс-глава пресс-службы «Зенита»: «При Манчини команда не станет чемпионом»

    Экс-глава пресс-службы «Зенита»: «При Манчини команда не станет чемпионом»

    Бывший руководитель пресс-службы «Зенита» Евгений Гусев поделился мнением о работе главного тренера Роберто Манчини.

    «Давайте называть вещи своими именами: с этим тренером данная команда чемпионом не станет. Мы должны понимать это уже сейчас. К сожалению, все шаги, которые предпринимает итальянец, ведут его в пропасть. К примеру, зачем было молодого Капленко бросать на амбразуру, прекрасно понимая, насколько важно взять три очка в этом матче? А со «Спартаком» Ригони вышел на 25-й минуте при счете 0:2. Полностью ответственность лежит на тренере.

    Ну и Шатов — это вишенка на торте. Извините, вы потеряли все контакты, прежде всего с русскими футболистами, которые когда-то определяли и настроение в раздевалке, и поведение команды. Сейчас создается очень серьезный конфликт, который будет жить нарывом в зимнюю паузу. Уж не знаю, может, Олег сразу в самолет сел и по арендам пойдет. Мы опять придем к тому, что футболистов нет.

    Я поспорил на один напиток, что Шатов выйдет в футболке сборной России на ЧМ-2018. Сейчас мои шансы резко снизились, но я в это верю. Как бы мы к Олегу ни относились, из какого бы он мини-футбола ни пришел, все равно это талантливый, перспективный игрок. Если Манчини не дает ему практики, то о чем тут говорить?» — цитирует источник слова Гусева в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

    Сине-бело-голубые ушли на зимнюю паузу РФПЛ на втором месте.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.12.2017 21:33
    Рекомендуем
    Комментарии (22)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    insider_retro
    1513104965
    Толково, обоснованно и очевидно!.. Очевидно многим, кроме руководства, которое слепо доверилось бренду имени итальянца... Добытое преимущество превратилось в отставание и здравых идей пока не звучит...
    Ответить
    Полная Канистра
    1513105392
    во как ситуация проворачивается походу серьёзный раздрай намечается это теперь как в песне НА ПОЛЕ ТАНКИ ГРОХОТАЛИ
    Ответить
    Тraumtanzеr
    1513105716
    Более того, зенит будет без ЛЧ по окончании сезона.
    Ответить
    Бубновский
    1513105893
    шатов хорошо краснодару подошел бы....парню надо быстрей линять, пока не состарился!
    Ответить
    +50/-50
    1513111206
    Зенит здорово буксует. Может и из тройки вылететь.
    Ответить
    Павелий
    1513113848
    Я бы поменял на "Без Газпрома команда не станет чемпионом!"
    Ответить
    DENIS20161993
    1513123428
    Да Зенит буксует если не исправится ситуация то точно вылетят из тройки или вообще из еврокубковой зоны!
    Ответить
    Диктор
    1513139570
    Статья по делу и чтобы тут внизу болельщики Зенита не язвили бы-так оно и будет.А скулят ,лишь от того что их желчь переполняет.
    Ответить
    OfaZavr
    1513154951
    вообщем то все сказано верно и по делу.
    Ответить
    ologreds
    1694991745
    numo528989
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+