Гол Ивановича в падении через себя – в номинации «Лучший момент недели» в Лиге Европы

Гол защитника «Зенита» Бранислава Ивановича «Реалу Сосьедад» (3:1) в матче шестого тура группового раунда Лиги Европы претендует на звание лучшего момента недели в турнире.

Напомним, на 64-й минуте встречи с командой из Сан-Себастьяна серб принял мяч на грудь в штрафной площади соперника, после чего отправил его в ворота испанцев ударом через себя.

В числе других номинантов мяч полузащитника «Коньяспора» Мехди Бурабии в ворота «Витории Гимарайнш», отличившегося ударом из-за пределов штрафной в верхний угол.

Напомним, Иванович был признан лучшим игроком недели в Лиге Европы.