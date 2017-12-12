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    • Гол Ивановича в падении через себя – в номинации «Лучший момент недели» в Лиге Европы

    Гол Ивановича в падении через себя – в номинации «Лучший момент недели» в Лиге Европы

    Гол защитника «Зенита» Бранислава Ивановича «Реалу Сосьедад» (3:1) в матче шестого тура группового раунда Лиги Европы претендует на звание лучшего момента недели в турнире.

    Напомним, на 64-й минуте встречи с командой из Сан-Себастьяна серб принял мяч на грудь в штрафной площади соперника, после чего отправил его в ворота испанцев ударом через себя.

    В числе других номинантов мяч полузащитника «Коньяспора» Мехди Бурабии в ворота «Витории Гимарайнш», отличившегося ударом из-за пределов штрафной в верхний угол.

    Напомним, Иванович был признан лучшим игроком недели в Лиге Европы.

    Источник: УЕФА

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    12.12.2017 16:58
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    Комментарии (11)
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    Артурка32
    1513088609
    Реально красивый гол!
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    игрок68
    1513089468
    красава!!! только почему в РФПЛ не складывается как в ЛЕ ?
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    Томь вперёд
    1513089810
    Гол и правда шикарен! Браво! Опыт не пропьёшь!
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    DOCTOR PENALTY
    1513090825
    На одном дыхании. И пас, и удар. Впечатляет.
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    AtticusFinch
    1513094180
    Наверное лучший гол группового этапа!
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    Алекc
    1513095586
    я тогда еще говорил и сейчас скажу. гол шикарен. должен быть лучшим
    Ответить
    h3LL1k
    1513096839
    красота!!!
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    ologreds
    1694991746
    numo528965
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