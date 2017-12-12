Нигматуллин пожелал «Локомотиву» сохранить кураж перед матчами с «Ниццей»

Бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин уверен, что у «железнодорожников» есть все шансы пройти в 1/16 финала Лиги Европы «Ниццу». По его словам, главное – сохранить кураж и уровень игры, который он показал в первой части текущего сезона.

«Жребий выдал «Локомотиву» не лучший, но и не худший вариант. «Ницца» – очень организованная команда с тремя звездами в составе, способными в одиночку решить эпизод. Но если «Локомотив» сохранит тот кураж и уровень игры, который он показал в первой части нынешнего сезона, пройти французов ему по силам», – считает Нигматуллин.

Напомним, что матчи 1/16 финала Лиги Европы пройдут 15 и 22 февраля.