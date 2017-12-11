Червиченко – о матчах «Спартака» и «Атлетика»: «В Москве будет непросто. Но на наш морозец всегда есть надежда»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал итог жеребьевки 1/16 финала Лиги для московского клуба.

На данной стадии плей-офф еврокубка красно-белые сыграют против «Атлетика». Встречи пройдут 15 и 22 февраля.

«Думаю, погодные условия могут оказать влияние на ход противостояния «Спартака» и «Атлетика». В Москве будет непросто, на льду в целом трудно играть, но такие условия нашим игрокам более привычны. Хотя в это время года вряд ли и в Бильбао жаркая погода. Но на наш морозец всегда есть надежда (улыбается).

Я не считаю «Атлетик» непроходимым соперником. Испанский футбол – это всегда тяжело для нас, но баски это не «Реал Мадрид», «Барселона» или «Валенсия». «Атлетик» – ситуация, где можно попытать счастье», – сказал Червиченко.