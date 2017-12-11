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    • Червиченко – о матчах «Спартака» и «Атлетика»: «В Москве будет непросто. Но на наш морозец всегда есть надежда»

    Червиченко – о матчах «Спартака» и «Атлетика»: «В Москве будет непросто. Но на наш морозец всегда есть надежда»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал итог жеребьевки 1/16 финала Лиги для московского клуба.

    На данной стадии плей-офф еврокубка красно-белые сыграют против «Атлетика». Встречи пройдут 15 и 22 февраля.

    «Думаю, погодные условия могут оказать влияние на ход противостояния «Спартака» и «Атлетика». В Москве будет непросто, на льду в целом трудно играть, но такие условия нашим игрокам более привычны. Хотя в это время года вряд ли и в Бильбао жаркая погода. Но на наш морозец всегда есть надежда (улыбается).

    Я не считаю «Атлетик» непроходимым соперником. Испанский футбол – это всегда тяжело для нас, но баски это не «Реал Мадрид», «Барселона» или «Валенсия». «Атлетик» – ситуация, где можно попытать счастье», – сказал Червиченко.

    Источник: Rusfootball.info

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    11.12.2017 23:33
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    Комментарии (5)
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    Ruryu
    1513025604
    С...ка,тебя ещё не убили?! Жаль...
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    momwig_
    1513058534
    Про какой лед он говорит? Если будут трескучие морозы, поле, конечно, может быть плохим но - лед?... Даже в Хабаровске при минус 17 подогрев давал +10-15 на поляне. Так что льда не будет точно. На игру надо надеяться .а не на погоду. Атлетик хоть и из Испании, он из "второй половины" таблицы, которая берет очки у лидеров в виде редкого сюрприза. Так что нужно просто сыграть хорошо и сконцентрировано. Хорошая пара для первого тура плей-офф, надо проходить.
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    BAIv
    1513080001
    Баски дома обычно сильно играют, так что в Москве проблем не должно быть
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    ologreds
    1694991751
    numo528886
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