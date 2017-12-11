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    • Рейнгольд: «К Лиге Европы Россия подходит с четырьмя клубами, но только два из них играют худо-бедно стабильно»

    Рейнгольд: «К Лиге Европы Россия подходит с четырьмя клубами, но только два из них играют худо-бедно стабильно»

    Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд прокомментировал итоги жеребьевки 1/16 финала для российских клубов.

    Напомним, «Локомотив» сыграет с «Ниццей», «Зенит» – с «Селтиком», ЦСКА – с «Црвеной Звездой», «Спартак» – с «Атлетиком».

    «Полно неопределeнности. И если всe это развяжется в лучшую сторону, возможно, наши команды пройдут и в следующий раунд турнира. Кстати, нужно отметить, что четыре российских клуба выступят в 1/16 финала Лиги Европы, этим не многие страны могут похвастаться.

    Хотя сейчас есть информация, что Гинер продал ЦСКА... А кто туда придeт?! Что будет происходить с клубом дальше?! Это осложняет и без того не самое простое положение дел.

    Много вопросов есть и к «Зениту», питерцы были крайне нестабильны в минувшей части сезона, а если сегодня они ещe и «Ахмату» уступят – мне кажется, что там будет серьeзная перестройка, а Манчини и вовсе без слов снимут с поста.

    Так что, получается, что к Лиге Европы мы подходим с четырьмя клубами, но только два из них играют худо-бедно стабильно – «Локомотив» и «Спартак»...» – сказал Рейнгольд.

    С кем наши клубы сыграют в Лиге Европы. Главное

    Источник: Rusfootball.info

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    11.12.2017 20:12
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    Комментарии (44)
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    Бестолковый
    1513018695
    Та после зимних каникул все четыре будут выглядеть худо-бедно. Первый раз что ли? Зенит никакой, -пустой перевод бабла из года в год. Спартак с Локомотивом упрутся в РФПЛ и плюнут на ЛЕ. ЦСКА.... а чем ЦСКА хуже Локо и Спартака? Наверняка будут бороться за зону ЛЧ. Чтоб снова побороться в группе за третье место)))) И на кой им эта ЛЕ?
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    Бестолковый
    1513019694
    Когда Рейнгольд упоминает Спартак и Локомотив, отмечая их стабильную игру, после поражения Спартака 7:0 и не внятной игры Локо против молдавских цыган. Я вспомнил комментарий Ярцева после поражения сборной России от Португалии 1:7. - "Игра команды меня в целом устраивает, но есть не большие проблемы с результатом" ))))))))
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    VIKZH
    1513020303
    Дедушка в среду орал громче всех, что ему Спартак плюнул в лицо, а теперь ожил или с памятью совсем плохо, Абрашка - дешево гундишь.
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    Football06
    1513020842
    Локо понятно, чисто по результату в ЛЕ прошли, молодцы, а спартак типо стабильно играет!? Где эта стабильность на Международной арене! 1:1 Марибору, 1:1 Марибору, 2:1 севилье и конечно 7:0 последние три игры спартака который играет почти что стабильно! , если говорить о ЛЕ то я так думаю кроме Спартака все там играют почти что стабильно!
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    Василий Зенитов
    1513023656
    локомотив шерифу проигрывает стабильно, с с копенгагеном ноги уносят если он про это, то да
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    VikNMar
    1513028308
    Да ..... " Спартак " с " Ливерпулем " очень стабильно сыграл ...... что бы до скончания века играл с такой стабильностью ......
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    Petrak86
    1513044745
    у всех своя стабильность. Если говорить именно про ЛЕ - то тут как раз стабильными я бы назвал Зенит и ЦСКА, которые более менее ровно и предсказуемо провели групповые матчи в еврокубках, у Спартака стабильная только непредсказуемость результата, то уделывает Севилью и ЦСКА, то позорится на Энфилде и не может дотерпеть до конца игры с Марибором и Тосно. Ну а Локо пока стабилен только в РФПЛ, а ЛЕ они крайне плохо сыграли, в такой группе решать задачу по выходу в плей-офф в последнем гостевом матче - так себе признак стабильности. Ну а по соперникам - думаю, Локо сольется, хотя вот как раз им бы и поднапрячься - все-таки с французами играем, а нам их надо догонять в рейтинге, ЦСКА и Зенит должны проходить дальше, а Спартак - как всегда непредсказуемо, 50/50, все зависит от того, как они сыграют в конкретных двух матчах
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    AtticusFinch
    1513051461
    Они бы ещё стоимость этой крыши назвали - те бы вообще оху..ли!
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    OfaZavr
    1513065503
    да любой наш клуб может как и выиграть неожиданно так и проиграть неожиданно, вряд ли можно говорить про стабильность в отношении любой нашей команды.
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    ologreds
    1694991751
    numo528881
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