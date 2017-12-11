Рейнгольд: «К Лиге Европы Россия подходит с четырьмя клубами, но только два из них играют худо-бедно стабильно»

Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд прокомментировал итоги жеребьевки 1/16 финала для российских клубов.

Напомним, «Локомотив» сыграет с «Ниццей», «Зенит» – с «Селтиком», ЦСКА – с «Црвеной Звездой», «Спартак» – с «Атлетиком».

«Полно неопределeнности. И если всe это развяжется в лучшую сторону, возможно, наши команды пройдут и в следующий раунд турнира. Кстати, нужно отметить, что четыре российских клуба выступят в 1/16 финала Лиги Европы, этим не многие страны могут похвастаться.

Хотя сейчас есть информация, что Гинер продал ЦСКА... А кто туда придeт?! Что будет происходить с клубом дальше?! Это осложняет и без того не самое простое положение дел.

Много вопросов есть и к «Зениту», питерцы были крайне нестабильны в минувшей части сезона, а если сегодня они ещe и «Ахмату» уступят – мне кажется, что там будет серьeзная перестройка, а Манчини и вовсе без слов снимут с поста.

Так что, получается, что к Лиге Европы мы подходим с четырьмя клубами, но только два из них играют худо-бедно стабильно – «Локомотив» и «Спартак»...» – сказал Рейнгольд.

С кем наши клубы сыграют в Лиге Европы. Главное