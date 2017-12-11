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    • Тренер «Астаны»: «Твумаси – сумасшедший игрок, который легко заиграл бы в «Спартаке»

    Тренер «Астаны»: «Твумаси – сумасшедший игрок, который легко заиграл бы в «Спартаке»

    Главный тренер «Астаны» Станимир Стойлов прокомментировал слухи о трансфере в «Спартак» полузащитника Патрика Твумаси. Напомним, 23-летний ганец должен заменить в московском клубе Квинси Промеса, которым интересуются европейские клубы.

    «В «Астане» нет Месси и Роналду. Но Твумаси – сумасшедший игрок. У него есть скорость, удар, еврокубковый опыт, выступления за сборную Ганы. Мне кажется, Твумаси легко заиграл бы в «Спартаке», – рассказал Стойлов.

    В этом сезоне казахстанского чемпионата Твумаси провел 30 матчей, забив 13 голов. В 2014 году он играл в аренде за пермский «Амкар». Его трансферная стоимость составляет 2 миллиона евро.

    Твумаси заменит Промеса в «Спартаке»

    Источник: «Спорт день за днем»

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    11.12.2017 19:39
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    Комментарии (14)
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    DOCTOR PENALTY
    1513010576
    Надеемся заиграет.
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    VVM1964
    1513012079
    А чегой то тренер так распинается , расхваливает и прямо таки " сватает в Спартак - подозрительно это ( " бойтесь данайцев дары приносящих " ) .
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    ufos73
    1513012412
    Фелун наверно в акуе, там агрессивно ему еще ни кого не продавали)))))
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    Тагир05
    1513012829
    На его позиции в Спартаке очередь
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    Диктор
    1513014452
    Интересный трансфер.
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    Dgad
    1513074163
    В ЦСКА его надо
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    balaton78
    1513247541
    А когда-то играл в Латвии за Спартак Юрмала,а теперь уже сам Спартак у его ног
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    ologreds
    1694991751
    numo528878
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