Тренер «Астаны»: «Твумаси – сумасшедший игрок, который легко заиграл бы в «Спартаке»

Главный тренер «Астаны» Станимир Стойлов прокомментировал слухи о трансфере в «Спартак» полузащитника Патрика Твумаси. Напомним, 23-летний ганец должен заменить в московском клубе Квинси Промеса, которым интересуются европейские клубы.

«В «Астане» нет Месси и Роналду. Но Твумаси – сумасшедший игрок. У него есть скорость, удар, еврокубковый опыт, выступления за сборную Ганы. Мне кажется, Твумаси легко заиграл бы в «Спартаке», – рассказал Стойлов.

В этом сезоне казахстанского чемпионата Твумаси провел 30 матчей, забив 13 голов. В 2014 году он играл в аренде за пермский «Амкар». Его трансферная стоимость составляет 2 миллиона евро.

Твумаси заменит Промеса в «Спартаке»