Геркус: «Локомотиву» в лице «Ниццы» попалась интересная и сильная команда»

Президент «Локомотива» Илья Геркус поделился впечатлениями от итогов жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы. В соперники железнодорожникам досталась «Ницца».

«Нам попалась хорошая, интересная и сильная команда. Теплый климат, красивый город, сильный и именитый соперник – это хороший жребий. Для наших болельщиков это будет интересный выезд. Ну а «Локомотив» сможет показать себя против сильного соперника и подготовиться к возобновлению чемпионата России.

Мы обязательно покажем свои амбиции в противостоянии с «Ниццей». Это хороший жребий», – сказал Геркус.

Первые матчи состоятся 15 февраля, ответные пройдут 22 февраля.