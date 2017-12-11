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    • Геркус: «Локомотиву» в лице «Ниццы» попалась интересная и сильная команда»

    Геркус: «Локомотиву» в лице «Ниццы» попалась интересная и сильная команда»

    Президент «Локомотива» Илья Геркус поделился впечатлениями от итогов жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы. В соперники железнодорожникам досталась «Ницца».

    «Нам попалась хорошая, интересная и сильная команда. Теплый климат, красивый город, сильный и именитый соперник – это хороший жребий. Для наших болельщиков это будет интересный выезд. Ну а «Локомотив» сможет показать себя против сильного соперника и подготовиться к возобновлению чемпионата России.

    Мы обязательно покажем свои амбиции в противостоянии с «Ниццей». Это хороший жребий», – сказал Геркус.

    Первые матчи состоятся 15 февраля, ответные пройдут 22 февраля.

    Источник: Чемпионат.ком

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    11.12.2017 15:36
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    Комментарии (19)
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    XaXatyn
    1512996705
    Да соперник сильный ! В зимнее окно защитника хорошего прикупить не мешало бы ! Не верю я в Ротенберга и Михалик много ляпов допускает !
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    fortune-bva
    1512999098
    Ницца очень любит пропускать, за 17 туров ЧФ пропустила 28 мячей)) это очень хорошо, открытая команда, как раз для Локомотива)
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    mdu86
    1513005192
    Ну что сказать. Соперник Локомотиву достался весьма не плохой, могло быть лучше, но могло быть и хуже! В прошлом сезоне с ними боролся Краснодар, дома победил 5-2, на выезде проиграл 1-2, и тогда ещё Ницца шла в числе лидеров своего чемпионата. Сейчас же она очень даже не стабильна, болтается в середине таблицы и довольно много пропускает (28 мячей в 17 турах). Что будет через 2 месяца, никому не известно. Понятно, что легкой прогулки для ЛОКО не будет, но побороться с таким соперником можно и нужно! Верим в команду и ждем качественных усилений!
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    ologreds
    1694991753
    numo528857
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