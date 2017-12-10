Кириченко: «Уфа» здорово давила, но «Ростов» справился с этим»

Врио главного тренера «Ростова» Дмитрий Кириченко подвел итог победе над «Уфой» в матче 20-го тура чемпионата России.

«Доволен игрой в обороне. У нас не было остроты впереди, но свой момент, стандарт забили. Во втором тайме подсели, «Уфа» здорово давила. Справились с этим. В конце матча нужно было забивать второй гол, чтобы спокойнее довести встречу до победы.

Итоги? Хорошо начали сезон, шли в группе лидеров. Потом был длительный неприятный отрезок, когда не могли выиграть. Одержали победу в двух последних домашних встречах. Думаю, что это поможет нам в весенней части чемпионата России», – сказал специалист в эфире телеканала «Наш футбол».

Напомним, в среду ростовский клуб покинул экс-главный тренер Леонид Кучук.