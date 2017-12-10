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    • Кириченко: «Уфа» здорово давила, но «Ростов» справился с этим»

    Кириченко: «Уфа» здорово давила, но «Ростов» справился с этим»

    Врио главного тренера «Ростова» Дмитрий Кириченко подвел итог победе над «Уфой» в матче 20-го тура чемпионата России.

    «Доволен игрой в обороне. У нас не было остроты впереди, но свой момент, стандарт забили. Во втором тайме подсели, «Уфа» здорово давила. Справились с этим. В конце матча нужно было забивать второй гол, чтобы спокойнее довести встречу до победы.

    Итоги? Хорошо начали сезон, шли в группе лидеров. Потом был длительный неприятный отрезок, когда не могли выиграть. Одержали победу в двух последних домашних встречах. Думаю, что это поможет нам в весенней части чемпионата России», – сказал специалист в эфире телеканала «Наш футбол».

    Напомним, в среду ростовский клуб покинул экс-главный тренер Леонид Кучук.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.12.2017 22:21
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    Комментарии (5)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    bol161r
    1512934738
    С победой Ростов, удачи в оставшихся матчах.
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    Serjoga
    1512940573
    Поздравляю! Удачи!
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    Fireman-100
    1512975975
    Мяч в ворота Ростова был забит из вне игры.
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    Таганский
    1512978154
    С победой, ребятки!! Так держать!!
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    ologreds
    1694991757
    numo528792
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