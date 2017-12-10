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    • Руни: «Неважно, за кого ты играешь, забивать «Ливерпулю» всегда приятно»

    Руни: «Неважно, за кого ты играешь, забивать «Ливерпулю» всегда приятно»

    Нападающий «Эвертона» Уэйн Руни поделился впечатлениями от гола с пенальти в ворота «Ливерпуля» (1:1) в рамках 16-го тура английской Премьер-лиги.

    «Перед пенальти я должен был собраться. Ловрен выбил мяч, и это дало мне больше времени. Я знал, куда хочу бить. Я тренировал пенальти на вчерашней тренировке и, к счастью, подловил вратаря.

    Для меня пенальти был чистым. Он (о Ловрене – прим. «Бомбардира») толкнул Калверта-Льюина. Судья принял верное решение.

    Играть в дерби – потрясающее чувство. Такие матчи всегда становятся большим событием для города. Болельщики «Эвертона» будут рады этому результату больше, чем фанаты «Ливерпуля». Неважно за кого ты играешь, забивать «Ливерпулю» всегда приятно», – сказал экс-форвард «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии.

    Ранее главный тренер красных Юрген Клопп сказал, что арбитр Крэйг Поусон ошибся с назначением одиннадцатиметрового.

    Источник: Goal.com

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    10.12.2017 21:29
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    Комментарии (6)
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    RedWhiteFans2
    1512931065
    Жаль что не выиграл Эвертон.
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    DOCTOR PENALTY
    1512931080
    МЕССЕДЖ У.РУНИ СПАРТАКОВЦАМ!
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    anri1703
    1512962100
    жаль что он вчера не в манчестерском дерби играл(((
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    anri1703
    1512962122
    да вчера и в праду день дерби был
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    ologreds
    1694991759
    numo528780
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