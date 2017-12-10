Руни: «Неважно, за кого ты играешь, забивать «Ливерпулю» всегда приятно»

Нападающий «Эвертона» Уэйн Руни поделился впечатлениями от гола с пенальти в ворота «Ливерпуля» (1:1) в рамках 16-го тура английской Премьер-лиги.

«Перед пенальти я должен был собраться. Ловрен выбил мяч, и это дало мне больше времени. Я знал, куда хочу бить. Я тренировал пенальти на вчерашней тренировке и, к счастью, подловил вратаря.

Для меня пенальти был чистым. Он (о Ловрене – прим. «Бомбардира») толкнул Калверта-Льюина. Судья принял верное решение.

Играть в дерби – потрясающее чувство. Такие матчи всегда становятся большим событием для города. Болельщики «Эвертона» будут рады этому результату больше, чем фанаты «Ливерпуля». Неважно за кого ты играешь, забивать «Ливерпулю» всегда приятно», – сказал экс-форвард «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии.

Ранее главный тренер красных Юрген Клопп сказал, что арбитр Крэйг Поусон ошибся с назначением одиннадцатиметрового.