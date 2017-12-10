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    • Клопп – об упущенной победе над «Эвертоном»: «Не думаю, что там был пенальти»

    Клопп – об упущенной победе над «Эвертоном»: «Не думаю, что там был пенальти»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал эпизод с назначением пенальти в матче против «Эвертона» (1:1) в рамках 16-го тура АПЛ.

    Арбитр Крэйг Поусон назначил одиннадцатиметровый за фол Деяна Ловрена на Доминике Калверте-Льюине и показал хорвату желтую карточку.

    «Мы сделали все, чтобы выиграть этот матч. Команда играла с правильным отношением и была готова на все, играя против команды, действующей от обороны.

    Мы контролировали весь матч, кроме одной ситуации (пенальти – прим. «Бомбардира»). Эта ситуация и решила исход матча.

    Не думаю, что там был пенальти. После матча я спросил у журналистов, действительно ли было нарушение, и большинство из них ответили утвердительно. Если в этом эпизоде назначили пенальти, то каждое столкновение Уильямса и Соланке в центре поле должно было заканчиваться штрафным ударом», – сказал немец.

    Нападающий «ирисок» Уэйн Руни реализовал удар с точки.

    Красные занимают четвертое место в турнирной таблице.

    Источник: Twitter

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    10.12.2017 20:02
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    Комментарии (2)
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    Chesn0k
    1512931840
    ловрен вроде опытный, а палится как мальчик. убери руки и подтолкни грудью или плечом и пенальти бы не было.
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    ologreds
    1694991759
    numo528768
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