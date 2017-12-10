Клопп – об упущенной победе над «Эвертоном»: «Не думаю, что там был пенальти»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал эпизод с назначением пенальти в матче против «Эвертона» (1:1) в рамках 16-го тура АПЛ.

Арбитр Крэйг Поусон назначил одиннадцатиметровый за фол Деяна Ловрена на Доминике Калверте-Льюине и показал хорвату желтую карточку.

«Мы сделали все, чтобы выиграть этот матч. Команда играла с правильным отношением и была готова на все, играя против команды, действующей от обороны.

Мы контролировали весь матч, кроме одной ситуации (пенальти – прим. «Бомбардира»). Эта ситуация и решила исход матча.

Не думаю, что там был пенальти. После матча я спросил у журналистов, действительно ли было нарушение, и большинство из них ответили утвердительно. Если в этом эпизоде назначили пенальти, то каждое столкновение Уильямса и Соланке в центре поле должно было заканчиваться штрафным ударом», – сказал немец.

Нападающий «ирисок» Уэйн Руни реализовал удар с точки.

Красные занимают четвертое место в турнирной таблице.