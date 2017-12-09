РФПЛ. «Рубин» переиграл «СКА-Хабаровск» благодаря голам Азмуна, Канунникова и Оздоева

«Рубин» в родных стенах одержал победу над «СКА-Хабаровском» в матче 20-го тура РФПЛ.

Казанцы уже в первом тайме обеспечили себе комфортное преимущество благодаря голам Сердара Азмуна и Максима Канунникова. Во второй половине встречи команды по разу обменялись голами: за хозяев отличился Магомед Оздоев, а в составе хабаровчан забил Александр Максименко.

Чемпионат России. РФПЛ. 20-й тур

Рубин (Казань) – СКА-Хабаровск – 3:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Азмун, 25; 2:0 – Канунников, 40; 3:0 – Оздоев, 49; 3:1 – Максименко, 73.

«Рубин»: Джанаев, Кудряшов, Набиуллин, Сорокин, Бауэр, Камболов, Оздоев, М'Вила, Цакташ (Карадениз, 69), Канунников (Жемалетдинов, 64), Азмун (Ахметов, 64).

«СКА-Хабаровск»: Довбня, Эдиев (Черевко, 65), Димидко, Тишкин, Никифоров, Казанков, Савичев, Калинский, Корян (Максименко, 18), Карасев, Маркович (Христов, 54).

Предупреждения: Набиуллин, 8; Кудряшов, 15; Сорокин, 20; Цакташ, 63 – Димидко, 38.

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