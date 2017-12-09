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    • РФПЛ. «Рубин» переиграл «СКА-Хабаровск» благодаря голам Азмуна, Канунникова и Оздоева

    РФПЛ. «Рубин» переиграл «СКА-Хабаровск» благодаря голам Азмуна, Канунникова и Оздоева

    «Рубин» в родных стенах одержал победу над «СКА-Хабаровском» в матче 20-го тура РФПЛ.

    Казанцы уже в первом тайме обеспечили себе комфортное преимущество благодаря голам Сердара Азмуна и Максима Канунникова. Во второй половине встречи команды по разу обменялись голами: за хозяев отличился Магомед Оздоев, а в составе хабаровчан забил Александр Максименко.

    Чемпионат России. РФПЛ. 20-й тур

    Рубин (Казань) – СКА-Хабаровск – 3:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Азмун, 25; 2:0 – Канунников, 40; 3:0 – Оздоев, 49; 3:1 – Максименко, 73.

    «Рубин»: Джанаев, Кудряшов, Набиуллин, Сорокин, Бауэр, Камболов, Оздоев, М'Вила, Цакташ (Карадениз, 69), Канунников (Жемалетдинов, 64), Азмун (Ахметов, 64).

    «СКА-Хабаровск»: Довбня, Эдиев (Черевко, 65), Димидко, Тишкин, Никифоров, Казанков, Савичев, Калинский, Корян (Максименко, 18), Карасев, Маркович (Христов, 54).

    Предупреждения: Набиуллин, 8; Кудряшов, 15; Сорокин, 20; Цакташ, 63 – Димидко, 38.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.12.2017 18:26
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    Комментарии (9)
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    simoron81
    1512833419
    Надеючь они начнут выигрывать дальше
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    insider_retro
    1512833906
    Этой победой Рубин, всего лишь, остановил своё сползание на дно турнирной таблицы... Для болельщиков это, скорее, не радость, а вздох облегчения... Предстоит перетряска клуба, а что будет на выходе, увидим в 2018 году...
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    DOCTOR PENALTY
    1512835743
    Весной ждём другой Рубин.
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    Mordor13rus
    1512838683
    СКА на выход
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    ologreds
    1694991767
    numo528637
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