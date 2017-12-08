Буффон в июне сыграет прощальную игру за сборную Италии

Федерация футбола Италии планирует организовать прощание с Джанлуиджи Буффоном. Напомним, вратарь принял решение завершить международную карьеру.

В июне сборная Италии проведет товарищескую встречу. Игра состоится в Парме или в Турине. 39-летний Буффон выступал в этих городах за «Парму» и «Ювентус».

Заключительная игра Буффона в национальной сборной пришлась на матч против Швеции. По его итогам итальянская команда не попала на чемпионат мира.

Буффон: «Если в Италии не останется вратарей, я готов вернуться хоть в 60 лет»