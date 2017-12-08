Бубнов: «Группа «Зенита» была, откровенно говоря, довольно слабой»

Футбольный эксперт Александр Бубнов не испытывает особого восторга от победы «Зенита» в выездном матче шестого тура группового этапа Лиги Европы с «Реалом Сосьедадом». По его словам, «Зенит» реализовал почти все свои моменты, но при этом игра в атаке у подопечных Роберто Манчини не получалась.

«Поначалу тактический рисунок встречи напоминал происходившее чуть ранее в Чехии. Только «Реал Сосьедад», разумеется, в разы сильнее «Фастава» и смог оказывать давление на «Зенит» от начала до конца. Хозяев подвела реализация, зато у петербуржцев она была на высшем уровне. «Зенит» реализовал почти все свои моменты, но при этом игра в атаке у подопечных Роберто Манчини не получалась, только контригра. Возможно, с такими соперниками и нужно играть, используя выжидательную тактику, только «Зенит» оборонялся без контроля мяча, им постоянно владел соперник. Вместе с тем навык контроля при защитной тактике – это признак топ-клуба, которым «Зенит» пока очевидно не обладает.

Почему петербуржцы забили «Реалу Сосьедад» трижды, а в чемпионате России порой не могут разжиться голом? Дело в том, что они испытывают большие трудности, когда соперник закрывается. Испанцы этого не делали, но в отличие от того же «Спартака» своими шансами не воспользовались. А «Зенит», хоть и находясь под давлением, получил необходимое пространство. Надо обратить внимание на тот факт, что Манчини опять провел ротацию в средней линии, которая у него по-прежнему не сыграна, из-за чего страдают общекомандные взаимодействия, не удается завладеть территорией в споре с организованным прессингующим оппонентом.

Группа «Зенита» была, откровенно говоря, довольно слабой. Девятая в данный момент команда Ла Лиги, чемпион Норвегии и «Вардар». Петербуржцы обязаны были выходить в плей-офф с первого места, они это сделали, но даже в столь проходном квартете им далеко не всегда удавалось действовать с позиции силы. То же, к слову, касается «Локомотива».

Хорошо, что Россия представлена в весенней части Лиги Европы сразу четырьмя клубами, но никакой эйфории по этому поводу быть не должно. Это не гарантия успеха, а по качеству игры все наши представители уступают фаворитам Лиги Европы», – считает Бубнов.

Матч шестого тура группового этапа Лиги Европы «Реал Сосьедад» – «Зенит» завершился со счетом 1:3. Команда из Санкт-Петербурга завершила групповой этап турнира на первом месте в группе L, набрав 16 очков. Испанцы финишировали вторыми с 12 баллами на своем счету.