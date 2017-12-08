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    • Бубнов: «Группа «Зенита» была, откровенно говоря, довольно слабой»

    Бубнов: «Группа «Зенита» была, откровенно говоря, довольно слабой»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов не испытывает особого восторга от победы «Зенита» в выездном матче шестого тура группового этапа Лиги Европы с «Реалом Сосьедадом». По его словам, «Зенит» реализовал почти все свои моменты, но при этом игра в атаке у подопечных Роберто Манчини не получалась.

    «Поначалу тактический рисунок встречи напоминал происходившее чуть ранее в Чехии. Только «Реал Сосьедад», разумеется, в разы сильнее «Фастава» и смог оказывать давление на «Зенит» от начала до конца. Хозяев подвела реализация, зато у петербуржцев она была на высшем уровне. «Зенит» реализовал почти все свои моменты, но при этом игра в атаке у подопечных Роберто Манчини не получалась, только контригра. Возможно, с такими соперниками и нужно играть, используя выжидательную тактику, только «Зенит» оборонялся без контроля мяча, им постоянно владел соперник. Вместе с тем навык контроля при защитной тактике – это признак топ-клуба, которым «Зенит» пока очевидно не обладает.

    Почему петербуржцы забили «Реалу Сосьедад» трижды, а в чемпионате России порой не могут разжиться голом? Дело в том, что они испытывают большие трудности, когда соперник закрывается. Испанцы этого не делали, но в отличие от того же «Спартака» своими шансами не воспользовались. А «Зенит», хоть и находясь под давлением, получил необходимое пространство. Надо обратить внимание на тот факт, что Манчини опять провел ротацию в средней линии, которая у него по-прежнему не сыграна, из-за чего страдают общекомандные взаимодействия, не удается завладеть территорией в споре с организованным прессингующим оппонентом.

    Группа «Зенита» была, откровенно говоря, довольно слабой. Девятая в данный момент команда Ла Лиги, чемпион Норвегии и «Вардар». Петербуржцы обязаны были выходить в плей-офф с первого места, они это сделали, но даже в столь проходном квартете им далеко не всегда удавалось действовать с позиции силы. То же, к слову, касается «Локомотива».

    Хорошо, что Россия представлена в весенней части Лиги Европы сразу четырьмя клубами, но никакой эйфории по этому поводу быть не должно. Это не гарантия успеха, а по качеству игры все наши представители уступают фаворитам Лиги Европы», – считает Бубнов.

    Матч шестого тура группового этапа Лиги Европы «Реал Сосьедад» – «Зенит» завершился со счетом 1:3. Команда из Санкт-Петербурга завершила групповой этап турнира на первом месте в группе L, набрав 16 очков. Испанцы финишировали вторыми с 12 баллами на своем счету.

    Источник: Sportbox.ru

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    08.12.2017 08:30
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    Комментарии (13)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    InterMilLano1908
    1512711780
    Да не Манчини сказал что у Руссенборга состав по мощнее будет
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    Garrincha58
    1512713687
    а у Локо группа вообще стыдоба
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    Dimon013
    1512715076
    Ну началось опять и снова! В Лиге Европы вообще сильных групп не может быть априори! Что-то он ничего про группу Спартака в ЛЧ не говорит, которая была одна из не очень сильных и проходимых
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    mamba9090909
    1512717844
    Бубнову всё не так. И бубнит, бубнит,бубнит.........
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    raritet
    1512718560
    в одном согласен на 100% с Бубновым-постоянная ротация сильно влияет на сыгранность,вчера это было видно настолько, что после первого тайма я просто не мог смотреть на эти мучения-полное ощущение что попал на плохонький спектакль самодеятельности. Будь поудачливее испанцы, наши уехали бы несолоно хлебавши .
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    prezent2017
    1512725413
    Неужто Шериф сильнее Сосьедада, а Бубен?
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    erma
    1512751036
    Что за дибилизм - если наши выигрывают, то либо соперники слабые, либо соперник по какой-то причине предпочел не играть в футбол. Я вспоминаю когда Зенит выиграл суперкубок у Ман Юнайтед, то журналюги говорили, что Манчестеру это вроде и не надо было. А я помню как Фергюсон сказал, что в этот раз (они один раз уже до этого проиграли суперкубок) мы типа не повторим своих ошибок. Ребята, не надо комплексовать.
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    andruhs
    1512756326
    Бубнов мог бы театральным критиком на досуге подрабатывать. Опыт есть.
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    Zenmaster
    1512765985
    Да этого придурка слушать -- себя не уважать !!! Кто по старше помнит -- БУБЕН по кличке -- ДЕРЕВЯШКА(этим всё сказано) !!! Зенит после взятия Кубка УЕФА и суперкубка(нагнули МЮ на Олд Траффорд) -- десять лет уже как топ клуб -- самый известный и уважаемый клуб России в Европе !!! Гордиться и уважать надо тех -- кто отстаивает честь Российского Футбола !!! А бубенцу протереть бы своим языком бутсы Ивановичу (бубен типа защитником был)-- может после этого сон , про великие футбольные деяния приснится -- коих сам за всю свою карьеру не имел !!Эксперт х..ев !!!
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    ologreds
    1694991777
    numo528491
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