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    • Чухлов – Глушакову: «В Ливерпуль ездили отовариваться рождественскими подарочками? Приезжайте еще»

    Чухлов – Глушакову: «В Ливерпуль ездили отовариваться рождественскими подарочками? Приезжайте еще»

    Бывший футболист «Зенита» Борис Чухлов после завершившейся еврокубковой недели заявил, что «Спартак» незаслуженно обыграл «Зенит» в чемпионате России. По его словам, во внутреннем чемпионате красно-белые зачастую берут очки за счет наглости.

    Матч шестого тура группового этапа Лиги Европы «Реал Сосьедад» – «Зенит» завершился со счетом 1:3. Команда из Санкт-Петербурга завершила групповой этап турнира на первом месте в группе L, набрав 16 очков. Испанцы финишировали вторыми с 12 баллами на своем счету.

    – Сегодня на поле опять был новый состав. Такое ощущение, что футболисты не понимали друг друга на поле. Играли от обороны и отдали полностью инициативу. Две контратаки и то, как Ерохин добил мяч в ворота, а больше-то и вспомнить нечего в первом тайме.

    – Может, это и есть футбол нынешнего «Зенита»: отдать инициативу и ждать шанса, чтобы уколоть в контратаке?

    – Не знаю, мне такой футбол не нравится. Если это установка Манчини… Вот осталась одна игра в чемпионате в Грозном в этом году, всего же было сыграно уже 30 матчей: 10 – в Лиге Европы, один – в Кубке России, 19 – в РФПЛ. «Зенит» провел 30 официальных матчей, и я задаю себе вопрос: а есть ли у нас основной состав? Постоянно играют только трое: Кокорин, Иванович, Кришито. Бранислав действует очень достойно, но я не понимаю, почему он не возьмет в свои руки бразды правления? Он может кому-нибудь по жопе дать или еще что-то такое сделать, а не пахать за всех?! Если бы не было Ивановича, что было бы? Я не понимаю, например, что делал сегодня на поле Мевля.

    – Наверное, остальные теряются, потому что авторитет у серба огромный.

    – Авторитет – это понятно, так что же, Иванович должен за всех теперь, что ли, отдуваться? Полоз вообще бросил Кришито. Доменико – молодец, ему уже все ноги оттоптали, а он все отбирает и отбирает мячи (смеется). А Полоз, видимо, думает, что кому-то надо пахать и отбирать мячи за него. Зато какой гол забил Иванович – уникальный, я просто радуюсь за Бранислава. Он подключается на все «стандарты», головой забивает, а то, что он показал в Испании, – это даже не ножницы были, падая ударил – это классно, очень достойно получилось. Иванович – это находка для «Зенита». Еще бы заряжались остальные, глядя на него. Вот Смольников: что ни стык, так ему больно. Ты же защитник, что же тебе больно все время?! Здорово он сдал. Все травмы идут от физической неготовности.

    – Давайте о голе Паредеса. Он обыграл двоих защитников, катнув мяч стопой. Это из арсенала Месси. Правда, на более медленной скорости.

    – Как команда играла лениво, так он лениво и обыгрывал (смеется). По минифутбольному он обыграл испанских защитников.

    – «Зенит» показал нам, что остается главным претендентом на титул, учитывая то, как разорвали «Спартак» на «Энфилде» и как сыграла команда Манчини в Испании?

    – Я болею за «Зенит» и хочу, чтобы он стал чемпионом. Но если продолжится эта чехарда, когда у тебя в команде два состава и ты хочешь всех ставить. Ведь если не ставишь, то появляется негатив в коллективе. Говорят, что скамейка длинная, а из-за этого рисунок игры мы так и не можем понять. «Спартак», конечно, опозорился: семь получил в Англии, как мягкие игрушки они вышли. Что, красно-белые заслуженно «Зенит» до этого обыграли? Нет. Наглее надо было играть со «Спартаком», забивать надо было. А «Спартак» берет в чемпионате наглостью, знают, что им многое прощается.

    – Егор Титов сказал, что 0:7 – клеймо, которое не смыть.

    – Я понимаю, что не смыть. Но где этот Глушаков был? Он сфотографировался после «Зенита», поздравил с днем рождения Манчини, Радимова, сказал, чтобы приезжали еще? Тогда спрошу у Глушакова: «Вы в Ливерпуль ездили отовариваться рождественскими подарочками? Приезжайте еще»…

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    08.12.2017 08:05
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    Комментарии (50)
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    Ruryu
    1512721301
    Спартаку,многое прощается??? С таким составом,как у Зенита,должно быть по уху..,кому и что прощают... а то, то в Испании выиграли-СУПЕР!!! И Вам,господа питерцы,надо играть а не "скулить". Глядишь и чемпионство возьмёте!!
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    Поль
    1512724490
    Вот что меня и бесит в этих футболишках, так это желание потоптаться на костях, поставить ногу на грудь. Выиграл - красавец, готовься дальше, зачем пиз---деть? у глушакова это постоянная проблема, как и у дзюбы. Я не помню подобных высказываний ни у аленичева, ни у тихонова, ни у титова. Это разность поколений? ЦСКА не позволяет себе подобного. Смысла же нет вообще. Сдержи себя. Мы же спартак, найдем способ обосраться. С 2000ного года я фан спартака. Только 2 чемпионоства наблюдал. Потом этот червиченко, а потом пошли дешевые понты после каждой удачной игры. И всё. 1 чемпионоство. 1:5 от зенита и 0:7 от ливера. столько же пропустил марибор. а это команда 32 чемпионата в уефа. это уровень и наш. Ну это же по-женски, пиз--деть по сердечному самочувствию. Я считаю, что глушаков главный виновный в этой всей истории. Собрать в кулак должен был он команду. А вместо этого все потери в центре произошли. Вот нам и похороны без права погребения...
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    polt
    1512724745
    Специально следил за игрой Ерохина. Как Манчини его терпит, это же кошмар какойто... ни одного отбора без нарушения, ни одного нормального приема мяча, ни одного вразумительного паса, все подборы от него идут противнику. Ужжжжас!
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    GermanVo
    1512730417
    Сразу видно - "Специалист"
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    Axe111
    1512730448
    Чётко сказал, где ты глушачков тупой
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    Firs75
    1512742083
    встреча будет ещё в левере не переживай и вы опазоритесь
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    Football06
    1512746625
    А я лично увидел вчера то что и хотел от Манчини, именно состав от обороны был, запас и замены! Замены было сделаны ну прям очень по кайфу! И тот же Кузяев просто сделал игру в центре, ему не надо с начала матча бегать за троих и тем самым после 60 минуты выдыхаться! Надо по тихому., тот же паредес вышел именно когда нужен был, а то что мы с вами не увидили ни в запасе ни в основе и не выпустили тем самым ДЗюбу, это было облегчение, видно игрок бывший Спартаку, МОЖЕТ ПОСЛАТЬ ЕГО КАК ПОДАРЛЧЕК СПАРТАКУ С НАДПИСЬЮ, С ЛЮБОВЬЮ ПИТЕР, ИЗ ЛИВЕРПУЛЯ!!! ПРИЕЗЖАЙТЕ ЕЩЁ!!!
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    Полная Канистра
    1512746778
    глушак этого чухчелову потом напомнит он не проходит мимо
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    Inks
    1512997111
    Сдержанности надо и скромности побольше Глушакову. Потому что высказывания на эмоциях, во-первых, не красят футболиста как человека, а во-вторых, после последующих неудач всё это припомнят и выставят дураком, что в итоге и получилось после матча с Ливерпулем
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    ologreds
    1694991777
    numo528489
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