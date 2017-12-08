Чухлов – Глушакову: «В Ливерпуль ездили отовариваться рождественскими подарочками? Приезжайте еще»

Бывший футболист «Зенита» Борис Чухлов после завершившейся еврокубковой недели заявил, что «Спартак» незаслуженно обыграл «Зенит» в чемпионате России. По его словам, во внутреннем чемпионате красно-белые зачастую берут очки за счет наглости.

Матч шестого тура группового этапа Лиги Европы «Реал Сосьедад» – «Зенит» завершился со счетом 1:3. Команда из Санкт-Петербурга завершила групповой этап турнира на первом месте в группе L, набрав 16 очков. Испанцы финишировали вторыми с 12 баллами на своем счету.

– Сегодня на поле опять был новый состав. Такое ощущение, что футболисты не понимали друг друга на поле. Играли от обороны и отдали полностью инициативу. Две контратаки и то, как Ерохин добил мяч в ворота, а больше-то и вспомнить нечего в первом тайме.

– Может, это и есть футбол нынешнего «Зенита»: отдать инициативу и ждать шанса, чтобы уколоть в контратаке?

– Не знаю, мне такой футбол не нравится. Если это установка Манчини… Вот осталась одна игра в чемпионате в Грозном в этом году, всего же было сыграно уже 30 матчей: 10 – в Лиге Европы, один – в Кубке России, 19 – в РФПЛ. «Зенит» провел 30 официальных матчей, и я задаю себе вопрос: а есть ли у нас основной состав? Постоянно играют только трое: Кокорин, Иванович, Кришито. Бранислав действует очень достойно, но я не понимаю, почему он не возьмет в свои руки бразды правления? Он может кому-нибудь по жопе дать или еще что-то такое сделать, а не пахать за всех?! Если бы не было Ивановича, что было бы? Я не понимаю, например, что делал сегодня на поле Мевля.

– Наверное, остальные теряются, потому что авторитет у серба огромный.

– Авторитет – это понятно, так что же, Иванович должен за всех теперь, что ли, отдуваться? Полоз вообще бросил Кришито. Доменико – молодец, ему уже все ноги оттоптали, а он все отбирает и отбирает мячи (смеется). А Полоз, видимо, думает, что кому-то надо пахать и отбирать мячи за него. Зато какой гол забил Иванович – уникальный, я просто радуюсь за Бранислава. Он подключается на все «стандарты», головой забивает, а то, что он показал в Испании, – это даже не ножницы были, падая ударил – это классно, очень достойно получилось. Иванович – это находка для «Зенита». Еще бы заряжались остальные, глядя на него. Вот Смольников: что ни стык, так ему больно. Ты же защитник, что же тебе больно все время?! Здорово он сдал. Все травмы идут от физической неготовности.

– Давайте о голе Паредеса. Он обыграл двоих защитников, катнув мяч стопой. Это из арсенала Месси. Правда, на более медленной скорости.

– Как команда играла лениво, так он лениво и обыгрывал (смеется). По минифутбольному он обыграл испанских защитников.

– «Зенит» показал нам, что остается главным претендентом на титул, учитывая то, как разорвали «Спартак» на «Энфилде» и как сыграла команда Манчини в Испании?

– Я болею за «Зенит» и хочу, чтобы он стал чемпионом. Но если продолжится эта чехарда, когда у тебя в команде два состава и ты хочешь всех ставить. Ведь если не ставишь, то появляется негатив в коллективе. Говорят, что скамейка длинная, а из-за этого рисунок игры мы так и не можем понять. «Спартак», конечно, опозорился: семь получил в Англии, как мягкие игрушки они вышли. Что, красно-белые заслуженно «Зенит» до этого обыграли? Нет. Наглее надо было играть со «Спартаком», забивать надо было. А «Спартак» берет в чемпионате наглостью, знают, что им многое прощается.

– Егор Титов сказал, что 0:7 – клеймо, которое не смыть.

– Я понимаю, что не смыть. Но где этот Глушаков был? Он сфотографировался после «Зенита», поздравил с днем рождения Манчини, Радимова, сказал, чтобы приезжали еще? Тогда спрошу у Глушакова: «Вы в Ливерпуль ездили отовариваться рождественскими подарочками? Приезжайте еще»…