Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    • Главная
    • Новости
    • Лига чемпионов. В двух матчах группы G – 10 голов и три красные карточки

    Лига чемпионов. В двух матчах группы G – 10 голов и три красные карточки

    «Порту» в матче заключительного тура группового этапа ЛЧ обыграл «Монако» со счетом 5:2.

    Венсан Абубакар оформил дубль. На счету Ясин Браими, Камиля Глика, Алекс Теллеса, Радамеля Фалькао и Тикиньо – по одному мячу.

    В концовке первого тайма за драку были удалены Аугусто Фелипе и Рашид Геззаль.

    В другом матче «РБ Лейпциг» в меньшинстве уступил «Бешикташу».

    Из группы вышли «Бешикташ» и «Порту».

    Лига чемпионов. Группа G. 6-й тур

    Порту – Монако – 5:2 (3:0)

    Голы: 1:0 – Абубакар, 9; 2:0 – Абубакар, 33; 3:0 – Браими, 45; 3:1 – Глик, 61 (с пенальти); 4:1 – Теллес, 66; 4:2 – Фалькао, 78; 5:2 – Тикиньо, 88.

    Удаления: Фелипе, 38 – Геззаль, 38.

    РБ Лейпциг – Бешикташ – 1:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Негредо, 10 (с пенальти); 1:1 – Кейта, 87; 1:2 – Талиска, 90.

    Удаление: Илсанкер, 87 – нет.

    Календарь Лиги чемпионов

    Турнирная таблица Лиги чемпионов

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.12.2017 01:04
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ologreds
    1694991785
    numo528367
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+