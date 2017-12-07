Лига чемпионов. В двух матчах группы G – 10 голов и три красные карточки

«Порту» в матче заключительного тура группового этапа ЛЧ обыграл «Монако» со счетом 5:2.

Венсан Абубакар оформил дубль. На счету Ясин Браими, Камиля Глика, Алекс Теллеса, Радамеля Фалькао и Тикиньо – по одному мячу.

В концовке первого тайма за драку были удалены Аугусто Фелипе и Рашид Геззаль.

В другом матче «РБ Лейпциг» в меньшинстве уступил «Бешикташу».

Из группы вышли «Бешикташ» и «Порту».

Лига чемпионов. Группа G. 6-й тур

Порту – Монако – 5:2 (3:0)

Голы: 1:0 – Абубакар, 9; 2:0 – Абубакар, 33; 3:0 – Браими, 45; 3:1 – Глик, 61 (с пенальти); 4:1 – Теллес, 66; 4:2 – Фалькао, 78; 5:2 – Тикиньо, 88.

Удаления: Фелипе, 38 – Геззаль, 38.

РБ Лейпциг – Бешикташ – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Негредо, 10 (с пенальти); 1:1 – Кейта, 87; 1:2 – Талиска, 90.

Удаление: Илсанкер, 87 – нет.

Календарь Лиги чемпионов

Турнирная таблица Лиги чемпионов