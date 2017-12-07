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    • Лига чемпионов. «Спартак» пропустил семь голов от «Ливерпуля» и вылетел из турнира

    Лига чемпионов. «Спартак» пропустил семь голов от «Ливерпуля» и вылетел из турнира

    «Спартак» уступил «Ливерпулю» со счетом 0:7 в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    На счету Филиппе Коутиньо хет-трик, Садьо Мане оформил дубль, Роберто Фирмино и Мохамед Салах забили по голу.

    Красные выиграли группу Е и вышли в плей-офф.

    Подопечные Массимо Карреры продолжат борьбу в Лиге Европы.

    Лига чемпионов. Группа E. 6-й тур

    Ливерпуль – Спартак – 7:0 (3:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Коутиньо, 4 (с пенальти); 2:0 – Фирмино, 14; 3:0 – Коутиньо, 19; 4:0 – Сане, 48; 5:0 – Коутиньо, 50; 6:0 – Мане, 76; 7:0 – Салах, 85.

    Календарь Лиги чемпионов

    Турнирная таблица Лиги чемпионов

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.12.2017 00:33
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    Комментарии (302)
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    serppion
    1512633221
    Мне кажется, что давнишней фразой "всё равно мы будем играть в Европе" Федун снял с игроков остатки ответственности. Планы Федуна реализованы.
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    RamonCSKA
    1512633422
    Учитывая что Ливер далеко не гранд футбола ,как реал 7 мячей,7 карл Ну вообще основная вина это 2 ничьих с супер клубом марибор
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    OfaZavr
    1512633716
    вообще просто сказать ничего не могу..... что угодно ожидал но не такое... ужас, кошмар...
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    VovkaLC
    1512633888
    Заметили, что в разделе ЛЧ на главной пропала таблица группы, а в подкасте Таблицы не внесены изменения после матча? Тот случай, когда модератор сайта болеет за Спартак :D
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    Yurok161
    1512637241
    Забавно следить за словесным батлом двух рекордсменов,прошлым и нынешним.Не хочется занимать какую-нибудь сторону,но хочется подметить,особенно после слов "Мю вчера не играл даже на 30 %",что это цска не дал сыграть мю даже на 30% от той игры,что показал ливер.Если бы кони сыграли как СПАМ, то отхватили бы не меньше.Не стоит путать отсутствие опыта и пох@изм.Надеюсь весной у обоих клубов хватит ума избавится и от того,и от другого.Удачи в ЛЕ!!!
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    Chesn0k
    1512639671
    столько комментов. про сашу грей уже была шутка?
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    MaxSho
    1512640013
    Слова Роя Кина "Приятно было наблюдать за их игрой, но в матче с приличной командой столько пространства они бы не получили."
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    gari69
    1512649059
    После 4-0 уже всем по х..й 6-7-8
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    DZHEK_VOROBEY1987
    1512671874
    Сыграли просто безобразно,а после 3:0 к 20-й минуте и вовсе бросили играть,так как смысла уже не было. Теперь нужно настраиваться на дерби.
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    ologreds
    1694991787
    numo528360
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