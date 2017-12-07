Лига чемпионов. «Спартак» пропустил семь голов от «Ливерпуля» и вылетел из турнира

«Спартак» уступил «Ливерпулю» со счетом 0:7 в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
На счету Филиппе Коутиньо хет-трик, Садьо Мане оформил дубль, Роберто Фирмино и Мохамед Салах забили по голу.
Красные выиграли группу Е и вышли в плей-офф.
Подопечные Массимо Карреры продолжат борьбу в Лиге Европы.
Лига чемпионов. Группа E. 6-й тур
Ливерпуль – Спартак – 7:0 (3:0) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 1:0 – Коутиньо, 4 (с пенальти); 2:0 – Фирмино, 14; 3:0 – Коутиньо, 19; 4:0 – Сане, 48; 5:0 – Коутиньо, 50; 6:0 – Мане, 76; 7:0 – Салах, 85.