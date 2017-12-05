Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    • Главная
    • Новости
    • Тренер ЦСКА-U21: «Слуцкий в «Краснодаре»? Ему надо сейчас отдохнуть»

    Тренер ЦСКА-U21: «Слуцкий в «Краснодаре»? Ему надо сейчас отдохнуть»

    Старший тренер молодежного состава ЦСКА Андрей Аскенов поделился мнением об увольнении Леонида Слуцкого с должности главного тренера «Халл Сити».

    — Слуцкий попал в сложную ситуацию. Накануне сезона клуб покинуло много футболистов — ситуация повернулась против него, и Леонид Викторович не сумел что-то изменить. Это зависело не столько от него, сколько от владельцев клуба, на мой взгляд.

    34 забитых и 37 пропущенных? Понимаю, к чему вы клоните, но я не думаю, что Слуцкий не умеет выстраивать игру в защите.

    Он хорошо организует и атакующий футбол, и оборонительный, что показал в ЦСКА, в том числе на европейском уровне: армейцы радовали неплохими моментами в Лиге чемпионов. Понятно, что всегда пропускали, но это не относится к квалификации Слуцкого. Скорее, это стечение обстоятельств и подбор футболистов.

    — На ваш взгляд, какой вариант продолжения карьеры Слуцкого наиболее вероятен? Возвращение в РФПЛ, где его активно сватают в «Краснодар», или еще одна попытка проявить себя где-нибудь в Европе?

    — Зная амбиции и характер Леонида… Ему надо сейчас отдохнуть, успокоиться. А потом я бы на его месте начал в России и вновь доказал всем тем сомневающимся, которые наверняка найдутся, что по-прежнему являюсь топ-тренером.

    После этого можно было бы снова попробовать тренировать в Европе, если предложения будут.

    А то если Леня сразу поедет за границу после того, как в «Халле» не получилось… ну не знаю, что выйдет.

    После 19-ти туров молодежного первенства ЦСКА-U21 занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидера «Краснодара» на одно очко.

    Источник: Газета.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.12.2017 00:58
    Рекомендуем
    Комментарии (4)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    арейская
    1512428514
    Отдохнёт, до весны есть время, а сейчас даже думать не стоит...
    Ответить
    ДАША Д
    1512440695
    Слуцкий по любому лучше Шалимова.
    Ответить
    yorgenbarenz
    1512456591
    Надо отдохнуть?Интересная жизнь пошла.Не могу себе представить,чтобы шахтёр или сантехник пришёл к начальнику и сказал : "Шеф,я заё..я,отдохну с полгодика, а потом приду."Как тут на счёт трудового стажу у тренеров?
    Ответить
    ologreds
    1694991799
    numo528154
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+