Тренер ЦСКА-U21: «Слуцкий в «Краснодаре»? Ему надо сейчас отдохнуть»

Старший тренер молодежного состава ЦСКА Андрей Аскенов поделился мнением об увольнении Леонида Слуцкого с должности главного тренера «Халл Сити».

— Слуцкий попал в сложную ситуацию. Накануне сезона клуб покинуло много футболистов — ситуация повернулась против него, и Леонид Викторович не сумел что-то изменить. Это зависело не столько от него, сколько от владельцев клуба, на мой взгляд.

34 забитых и 37 пропущенных? Понимаю, к чему вы клоните, но я не думаю, что Слуцкий не умеет выстраивать игру в защите.

Он хорошо организует и атакующий футбол, и оборонительный, что показал в ЦСКА, в том числе на европейском уровне: армейцы радовали неплохими моментами в Лиге чемпионов. Понятно, что всегда пропускали, но это не относится к квалификации Слуцкого. Скорее, это стечение обстоятельств и подбор футболистов.

— На ваш взгляд, какой вариант продолжения карьеры Слуцкого наиболее вероятен? Возвращение в РФПЛ, где его активно сватают в «Краснодар», или еще одна попытка проявить себя где-нибудь в Европе?

— Зная амбиции и характер Леонида… Ему надо сейчас отдохнуть, успокоиться. А потом я бы на его месте начал в России и вновь доказал всем тем сомневающимся, которые наверняка найдутся, что по-прежнему являюсь топ-тренером.

После этого можно было бы снова попробовать тренировать в Европе, если предложения будут.

А то если Леня сразу поедет за границу после того, как в «Халле» не получилось… ну не знаю, что выйдет.

После 19-ти туров молодежного первенства ЦСКА-U21 занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидера «Краснодара» на одно очко.