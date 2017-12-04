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    • Экс-игроки, которых Рамос обошел по количеству красных карточек в Примере, пошутили между собой в твиттере

    Экс-игроки, которых Рамос обошел по количеству красных карточек в Примере, пошутили между собой в твиттере

    «Реал» в матче 14-го тура чемпионата Испании сыграл вничью с «Атлетиком» – 0:0.

    В концовке встречи защитник «сливочных» Серхио Рамос получил вторую желтую карточку. Удаление стало для испанца 19-м за 14 лет выступлений в Примере (учитываются вторые желтые карточки и прямые красные). Показатель является лидирующим для всех футболистов, принимавших участие в соревновании.

    Прежде Рамос делил показатель «18» с экс-защитником «Севильи» Пабло Альфаро и Хавьер Агуадо, игравшим в обороне «Сарагосы». Бывшие футболисты обсудили ситуацию в твиттере:

    – Ну, наконец-то, Пабло. Это закончилось.

    – Ха-ха! Рано или поздно это должно было произойти.

    Вчера «Бомбардир» писал о том, что «Реал» показал худший старт в Примере за последние девять лет.

    Источник: Twitter

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    04.12.2017 23:28
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