Экс-игроки, которых Рамос обошел по количеству красных карточек в Примере, пошутили между собой в твиттере

«Реал» в матче 14-го тура чемпионата Испании сыграл вничью с «Атлетиком» – 0:0.

В концовке встречи защитник «сливочных» Серхио Рамос получил вторую желтую карточку. Удаление стало для испанца 19-м за 14 лет выступлений в Примере (учитываются вторые желтые карточки и прямые красные). Показатель является лидирующим для всех футболистов, принимавших участие в соревновании.

Прежде Рамос делил показатель «18» с экс-защитником «Севильи» Пабло Альфаро и Хавьер Агуадо, игравшим в обороне «Сарагосы». Бывшие футболисты обсудили ситуацию в твиттере:

– Ну, наконец-то, Пабло. Это закончилось.

– Ха-ха! Рано или поздно это должно было произойти.

Вчера «Бомбардир» писал о том, что «Реал» показал худший старт в Примере за последние девять лет.