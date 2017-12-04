Икарди – об интересе «Реала»: «Интер» лидирует в чемпионате, я – лучший бомбардир. Что мне еще надо?»

Нападающий «Интера» Мауро Икарди оценил положение в сборной Аргентины и прокомментировал информацию об интересе со стороны «Реала».

«Считаю, что вызовы в сборную – это награда за то, что я делаю в «Интере». На данный момент дела складываются хорошо, и я надеюсь, что ничего не изменится вплоть до конца сезона, я буду забивать и попаду в заявку на ЧМ-2018.

«Реал»? Моя семья счастлива в Милане. «Интер» лидирует в чемпионате и я – лучший бомбардир (16 голов в 15-ти турах – прим. «Бомбардира»). Что мне еще надо?» – сказал 24-летний игрок.

Напомним, соперниками вице-чемпионов мира по группе D стали Хорватия, Исландия и Нигерия.