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    • Икарди – об интересе «Реала»: «Интер» лидирует в чемпионате, я – лучший бомбардир. Что мне еще надо?»

    Икарди – об интересе «Реала»: «Интер» лидирует в чемпионате, я – лучший бомбардир. Что мне еще надо?»

    Нападающий «Интера» Мауро Икарди оценил положение в сборной Аргентины и прокомментировал информацию об интересе со стороны «Реала».

    «Считаю, что вызовы в сборную – это награда за то, что я делаю в «Интере». На данный момент дела складываются хорошо, и я надеюсь, что ничего не изменится вплоть до конца сезона, я буду забивать и попаду в заявку на ЧМ-2018.

    «Реал»? Моя семья счастлива в Милане. «Интер» лидирует в чемпионате и я – лучший бомбардир (16 голов в 15-ти турах – прим. «Бомбардира»). Что мне еще надо?» – сказал 24-летний игрок.

    Напомним, соперниками вице-чемпионов мира по группе D стали Хорватия, Исландия и Нигерия.

    Источник: Football Italia

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    04.12.2017 19:47
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    Комментарии (11)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Татарин за ЦСКА
    1512407469
    Ну посмотрим как жизнь повернёт,а так икарди прав
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    raritet
    1512408945
    добавил бы еще: классный тренер Лучано, что еще нужно ..... было Зениту?
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    Лошак
    1512408958
    Икарди Большой Змей! Супер!
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    Сержтир
    1512409935
    От добра добра не ищут.
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    dinar7777dinar
    1512414553
    в барсу мауро ! Ты воспитанник барсы ! Го в барсу ты там очень сильно пригодишься. не трать время на реал !
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    СуперДизель
    1512491225
    Не уходи от Лучано
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    АнтонзаЮве
    1512500068
    Когда принтер пролетит мимо лиги чемпинов и Аргентина на ЧМ он сразу по-другому запоёт...Сегодня да Интер типа на коне но большая конкуренция:есть ещё Юве Наполи и Рома...
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    ologreds
    1694991801
    numo528127
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