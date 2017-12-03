РФПЛ. «Краснодар» дома сыграет против «Ахмата»

Сегодня, 3 декабря, программа 19 тура РФПЛ продолжится тремя матчами.

Занимающий еврокубковую позицию «Краснодар» на своем поле сыграет с грозненским «Ахматом». На этой игре впервые в РФПЛ будет протестирована система видеоповторов – судьи ею воспользоваться не смогут.

Завершится день очным матчем двух последних команд турнира. Хабаровчане в случае поражения в Махачкале отстанут от зоны переходных матчей на семь очков.

Чемпионат России. РФПЛ. 19-й тур

Краснодар – Ахмат (Грозный)

3 декабря, 16:30 по московскому времени

Анжи (Махачкала) – СКА-Хабаровск (Хабаровск)

3 декабря, 19:00 по московскому времени

Уфа – Амкар (Пермь)

Голы: 1:0 – Игбун, 53; 2:0 – Игбун, 69; 3:0 – Обляков, 80.

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