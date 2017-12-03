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    РФПЛ. «Краснодар» дома сыграет против «Ахмата»

    Сегодня, 3 декабря, программа 19 тура РФПЛ продолжится тремя матчами.

    Занимающий еврокубковую позицию «Краснодар» на своем поле сыграет с грозненским «Ахматом». На этой игре впервые в РФПЛ будет протестирована система видеоповторов – судьи ею воспользоваться не смогут.

    Завершится день очным матчем двух последних команд турнира. Хабаровчане в случае поражения в Махачкале отстанут от зоны переходных матчей на семь очков.

    Чемпионат России. РФПЛ. 19-й тур

    Краснодар – Ахмат (Грозный)

    3 декабря, 16:30 по московскому времени

    Анжи (Махачкала) – СКА-Хабаровск (Хабаровск)

    3 декабря, 19:00 по московскому времени

    Уфа – Амкар (Пермь)

    Голы: 1:0 – Игбун, 53; 2:0 – Игбун, 69; 3:0 – Обляков, 80.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.12.2017 15:50
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    Комментарии (19)
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    Svoysvoemubrat
    1512295249
    Два автобуса вышли бодаться.
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    DIDI 23
    1512295657
    Всё самое интересное впереди.
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    jaxtr
    1512296142
    Амкар победит
    Ответить
    Приус
    1512296207
    Уфа-Амкар 1-1
    Ответить
    turist82
    1512296527
    Царство антифутбола...два автобуса унылых
    Ответить
    Ахимас Вельде
    1512296910
    Уфа с Амкаром, поставил на количество фолов больше 27, думаю, не прогадал.
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    victosha
    1512297916
    Нефть против АМмиака и КАРбамидов. Круто.
    Ответить
    3a zenit
    1512311322
    как бы и нам не проиграть Ахмату.
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    Gullit 76
    1512312162
    0:2 после первого тайма.Просто позор!Раньше хоть была отмазка что идут вверху и проигрывают только более статусным клубам,а теперь и этого нет.
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    ologreds
    1694991813
    numo527960
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