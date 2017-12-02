Карпин: «В группу России на ЧМ-2018 мечтала бы попасть любая команда»

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин считает, что сборной России повезло с жеребьевкой группового этапа чемпионата мира-2018. Специалист заявил, что в квартет к Саудовской Аравии, Египту и Уругваю мечтала бы попасть практически любая команда.

«Думаю, с жеребьевкой однозначно повезло сборной России. Это группа, в которую мечтала бы попасть практически любая команда. Шансы не то что есть, сейчас надо говорить не «хорошо бы выйти из группы», а «обязаны выйти».

Из нашей группы должны выходить Россия и Уругвай. С какого места – не столь важно, потому что попадем на Испанию либо Португалию», – сказал Карпин.

Первое в истории мировое первенство в России пройдет с 14 июня по 15 июля в 11-ти городах.