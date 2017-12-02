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    • Карпин: «В группу России на ЧМ-2018 мечтала бы попасть любая команда»

    Карпин: «В группу России на ЧМ-2018 мечтала бы попасть любая команда»

    Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин считает, что сборной России повезло с жеребьевкой группового этапа чемпионата мира-2018. Специалист заявил, что в квартет к Саудовской Аравии, Египту и Уругваю мечтала бы попасть практически любая команда.

    «Думаю, с жеребьевкой однозначно повезло сборной России. Это группа, в которую мечтала бы попасть практически любая команда. Шансы не то что есть, сейчас надо говорить не «хорошо бы выйти из группы», а «обязаны выйти».

    Из нашей группы должны выходить Россия и Уругвай. С какого места – не столь важно, потому что попадем на Испанию либо Португалию», – сказал Карпин.

    Первое в истории мировое первенство в России пройдет с 14 июня по 15 июля в 11-ти городах.

    Источник: РБК

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    02.12.2017 14:39
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    Комментарии (13)
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    Татарин за ЦСКА
    1512215407
    Жизнь покажет,Валерий
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    Avaretz
    1512215414
    Как часто мы радуемся группе в которую попали и так часто плачем, как оттуда же не вышли.
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    Zorro 20
    1512216285
    Единственная группа где наши, все команды довольны друг другом и говорят о выходе 1/8. То есть группа смерти на лицо.
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    сапёр75
    1512216494
    С нами веселее )
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    VVM1964
    1512216751
    " В группу ... С РОССИЕЙ ... на ЧМ-2018 мечтала бы попасть любая команда "
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    SERG63
    1512218241
    Шансы у всех равны...группа хорошая...
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    OfaZavr
    1512228743
    посмотрим еще как все получиться, не надо раньше времени думать что мы тут всех сделаем и группа всего лишь легкая прогулка.
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    Serjoga
    1512272942
    Вот и началось! Обязаны! Что-то мне кажется, что я такое уже слышал перед ЧМ в Бразилии! Де жа вю?
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    ologreds
    1694991819
    numo527860
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