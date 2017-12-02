Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    • Главная
    • Новости
    • Лев: «Наша цель на групповом этапе ЧМ – заложить основу для защиты титула чемпионов»

    Лев: «Наша цель на групповом этапе ЧМ – заложить основу для защиты титула чемпионов»

    Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев прокомментировал результаты жеребьевки групповой стадии ЧМ-2018.

    «У нас нет причин нервничать. Нам попалась очень интересная группа. Цель команды на групповом этапе – заложить основу для защиты титула чемпионов мира», – сказал специалист.

    Напомним, в финале чемпионата мира-2014 немцы в добавленное время обыграли команду Аргентины (1:0).

    Соперниками «бундестим» по группе F стали команды Мексики, Швеции и Южной Кореи. Ранее «Бомбардир» опубликовал полный результат жеребьевки.

    Расписание и место проведения матчей турнира доступны по ссылке.

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.12.2017 01:10
    Рекомендуем
    Комментарии (5)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    BlackMurder
    1512191249
    Ты сделай их чемпионами снова и закрепи титул!
    Ответить
    ologreds
    1694991823
    numo527815
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+