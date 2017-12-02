Лев: «Наша цель на групповом этапе ЧМ – заложить основу для защиты титула чемпионов»

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев прокомментировал результаты жеребьевки групповой стадии ЧМ-2018.

«У нас нет причин нервничать. Нам попалась очень интересная группа. Цель команды на групповом этапе – заложить основу для защиты титула чемпионов мира», – сказал специалист.

Напомним, в финале чемпионата мира-2014 немцы в добавленное время обыграли команду Аргентины (1:0).

Соперниками «бундестим» по группе F стали команды Мексики, Швеции и Южной Кореи. Ранее «Бомбардир» опубликовал полный результат жеребьевки.

Расписание и место проведения матчей турнира доступны по ссылке.