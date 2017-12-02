Семин: «В группе сборной России аутсайдеров нет, как и явных фаворитов»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением о жеребьевке группового этапа ЧМ-2018 для сборной России. Команда Станислава Черчесова встретится с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем.

«Все группы очень ровные, в том числе и наша. Все зависит от того, как команда подготовится к чемпионату мира, аутсайдеров в нашей группе нет, как и явных фаворитов.

Если кто-то думает, что Египет – это команда не очень высокого уровня, то он ошибается, ведь там есть такой высококлассный игрок, как Салах.

Наверное, изначально нам кажется, что фавориты – Россия и Уругвай, но я думаю, что нужно быть с таким прогнозом осторожнее», – сказал Семин.

Турнир откроется 14-го июня матчем Россия – Саудовская Аравия в «Лужниках».