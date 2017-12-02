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    • Семин: «В группе сборной России аутсайдеров нет, как и явных фаворитов»

    Семин: «В группе сборной России аутсайдеров нет, как и явных фаворитов»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением о жеребьевке группового этапа ЧМ-2018 для сборной России. Команда Станислава Черчесова встретится с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем.

    «Все группы очень ровные, в том числе и наша. Все зависит от того, как команда подготовится к чемпионату мира, аутсайдеров в нашей группе нет, как и явных фаворитов.

    Если кто-то думает, что Египет – это команда не очень высокого уровня, то он ошибается, ведь там есть такой высококлассный игрок, как Салах.

    Наверное, изначально нам кажется, что фавориты – Россия и Уругвай, но я думаю, что нужно быть с таким прогнозом осторожнее», – сказал Семин.

    Турнир откроется 14-го июня матчем Россия – Саудовская Аравия в «Лужниках».

    Источник: ТАСС

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    02.12.2017 01:00
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    Комментарии (4)
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    O-Z
    1512167921
    Семин херни не скажет. Салах значит Салах.
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    zra78
    1512185519
    Традиционные слова
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    kykyi
    1512188301
    Заголовок должен звучать так : "В группе России, аутсайдеров, нет фаворитов". Журналюги ошиблись с запятыми.
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    ologreds
    1694991823
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