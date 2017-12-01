Бышовец: «Матч с Египтом будет для России решающим в группе на чемпионате мира»

Экс-главный тренер «Локомотива» Анатолий Бышовец поделился мнением о соперниках сборной России по групповому этапу ЧМ-2018.

«Я хотел Уругвай для отмщения, вот мы его получили. Но я допускаю, что острой необходимости может и не быть. Жеребьевка благоприятно сложилась для нас. Первые два матча в группе позволяют рассчитывать на решение задачи выхода из группы после двух туров. Я на это рассчитываю.

Надо быть готовыми психологически, ставить задачу больше чем выход из группы. Главное – избежать недооценки. Матч-открытие всегда проходит в нервозной обстановке. Я несколько раз был в такой ситуации. Те матчи проходили с большой долей волнения.

Матч с Египтом будет решающий, но мы будем иметь к этой игре результаты первого тура. Стратегия турнира всегда должна просматриваться. Многое будет зависеть от первого результата. Надо быть готовыми и не доводить до того, чтобы решающий поединок был против Уругвая», — сказал Бышовец.

Расписание встреч групповой стадии доступно здесь.