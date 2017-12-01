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    • Бышовец: «Матч с Египтом будет для России решающим в группе на чемпионате мира»

    Бышовец: «Матч с Египтом будет для России решающим в группе на чемпионате мира»

    Экс-главный тренер «Локомотива» Анатолий Бышовец поделился мнением о соперниках сборной России по групповому этапу ЧМ-2018.

    «Я хотел Уругвай для отмщения, вот мы его получили. Но я допускаю, что острой необходимости может и не быть. Жеребьевка благоприятно сложилась для нас. Первые два матча в группе позволяют рассчитывать на решение задачи выхода из группы после двух туров. Я на это рассчитываю.

    Надо быть готовыми психологически, ставить задачу больше чем выход из группы. Главное – избежать недооценки. Матч-открытие всегда проходит в нервозной обстановке. Я несколько раз был в такой ситуации. Те матчи проходили с большой долей волнения.

    Матч с Египтом будет решающий, но мы будем иметь к этой игре результаты первого тура. Стратегия турнира всегда должна просматриваться. Многое будет зависеть от первого результата. Надо быть готовыми и не доводить до того, чтобы решающий поединок был против Уругвая», — сказал Бышовец.

    Расписание встреч групповой стадии доступно здесь.

    Источник: Чемпионат.ком

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    01.12.2017 21:02
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    Комментарии (4)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Бубновский
    1512152589
    ...ну вот опять этот совковый подход - какой матч решающий!!!!....решающим будет каждый матч и настраиваться придется на все три....для начала
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    nemolod
    1512154450
    Если удастся в игроках сборной к началу матчей убрать расслабон и разгильдяйство,заменив их на настрой и победу в каждом из трех игр,тогда вероятность выхода из группы будет самой высокой!
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    кеша_КБ
    1512222542
    - соглашусь с Бубновским!, каждый матч будет для нашей сборной - под лозунгом: "Победа или смерть"...дело надо делать, а не рассуждать...пусть итальянцы рассуждают(((... хотя, очень жаль Буффона...
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    ologreds
    1694991825
    numo527790
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