Сборная России может сыграть товарищеский матч с Австрией

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сказал, что команда может встретится с австрийцами в рамках подготовки к ЧМ-2018.

«Мы думали, с кем сыграть заключительный контрольный матч. В марте играем с Бразилией и еще одной топ-командой из Европы. На сборах в Австрии проведем матч со сборной Австрии. Но это еще не точно», — сказал Черчесов.

Россия и Бразилия встретятся 23-го марта в «Лужниках».

По результатам сегодняшней жеребьевки групповой стадии ЧМ в группу A к хозяевам турнира попали Саудовская Аравия, Египет и Уругвай.