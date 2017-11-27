Семин – о победе над «СКА-Хабаровском»: «Очень важные три очка. «Локомотив» продолжает двигаться вперед»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после выездной победы над «СКА-Хабаровском» (2:1) в матче 18-го тура РФПЛ подчеркнул, что три очка были очень важны для железнодорожников. По словам специалиста, футболисты красно-зеленых допустили всего одну ошибку, когда позволили сопернику сравнять счет.

«Во-первых, это очень важная игра. Во-вторых, мы взяли три очка. Продолжаем двигаться вперед. Матч получился очень сложным, так как соперник хорошо оборонялся. И мы много комбинировали, много играли в короткие и средние пасы, причем очень быстро. Допустили одну ошибку, когда СКА сравнял счет. Нам было очень сложно забить второй мяч, но в концовке мы смогли это сделать.

Не был согласен с решением судьи в эпизоде с Денисовым по той простой причине, что он был первым на мяче. Штрафной должен был быть в другую сторону. Тем более я рядом находился. Денисов еще травму получил в этом эпизоде.

На поле должны были выйти много игроков из раздевалки – и Ротенберг, и Лысов, но ближе всех оказался Баринов, поэтому и выпустили его», – сказал Семин в эфире телеканала «Наш футбол».