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  • Семин – о победе над «СКА-Хабаровском»: «Очень важные три очка. «Локомотив» продолжает двигаться вперед»

Семин – о победе над «СКА-Хабаровском»: «Очень важные три очка. «Локомотив» продолжает двигаться вперед»

27 ноября 2017, 14:21
7

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после выездной победы над «СКА-Хабаровском» (2:1) в матче 18-го тура РФПЛ подчеркнул, что три очка были очень важны для железнодорожников. По словам специалиста, футболисты красно-зеленых допустили всего одну ошибку, когда позволили сопернику сравнять счет.

«Во-первых, это очень важная игра. Во-вторых, мы взяли три очка. Продолжаем двигаться вперед. Матч получился очень сложным, так как соперник хорошо оборонялся. И мы много комбинировали, много играли в короткие и средние пасы, причем очень быстро. Допустили одну ошибку, когда СКА сравнял счет. Нам было очень сложно забить второй мяч, но в концовке мы смогли это сделать.

Не был согласен с решением судьи в эпизоде с Денисовым по той простой причине, что он был первым на мяче. Штрафной должен был быть в другую сторону. Тем более я рядом находился. Денисов еще травму получил в этом эпизоде.

На поле должны были выйти много игроков из раздевалки – и Ротенберг, и Лысов, но ближе всех оказался Баринов, поэтому и выпустили его», – сказал Семин в эфире телеканала «Наш футбол».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Локомотив СКА-Хабаровск Семин Юрий
Комментарии (7)
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DOCTOR PENALTY
1511781919
Юрий Палыч, новых побед !!! Только не простудились бы ещё.
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momwig_
1511785182
Шпалыч зажигает как всегда )) Баринов стоял ближе всех, вот и выпустили... )))
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bumer_moscow
1511787824
Круууто
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Snerg
1511789188
Да пусть хоть еще матч Локо выиграет и будет отрыв 9 очков, это ничего не значит, самое главное будет весной))
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Fan Loko mik
1511797303
Палыч великий тренер и большой человечище!!! Настоящий без всяких понтов и рисовок!!!! Делает своё дело очень качественно и с душой! Побольше бы таких специалистов в нашем футболе!
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paracetamol
1511798085
Будете судью катать на паровозе целый год! Бесплатно.
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anri1703
1511830569
Ска молодцы хорошо оборонялись локо с победой впереди рубин с которым будет тяжелее так что этот матч и как подготовка
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