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Зуев – перед «Анжи»: «На «Ростов» давит серия без побед»

26 ноября 2017, 14:42
4

Полузащитник «Ростова» Александр Зуев поделился ожиданиями от матча 18-го тура чемпионата России против «Анжи».

«Анжи» — хороший соперник. Иногда смотрю их игры. Могу выделить у них быстрый выход из обороны в атаку. Из игроков отмечу своего друга – Аяза Гулиева. Общаюсь с Павлом Яковлевым, Сергеем Брызгаловым. Хорошо знаком и с Георгием Лорией.

Их тренер Скрипченко очень старается, это видно. Много внимания уделяет игре в обороне. Часто отталкивается от соперника. С некоторыми клубами он играет с позиции силы, с некоторыми отдает инициативу.

На нас давит серия без побед. Надеюсь, что мы сможем преодолеть трудности и начать новую серию. На этот раз из побед», — сказал 21-летний полузащитник.

Встреча начнется в 16:30 по московскому времени.

Источник: ФК «Ростов»
Россия. Премьер-лига Ростов Зуев Александр
Комментарии (4)
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Serjoga
1511696980
Так прекращайте эту серию! Пора научиться забивать! С Анжи есть шанс прервать полосу неудач! Удачи! Пусть сегодня фортуна повернется к вам нужным местом!
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ROSTOV SUPER
1511698523
Парни , а нас уже трясет от этой серии ! Сегодня ждем только победу ! Удачи Вам !
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Ростов рулит.
1511701080
Лучше промолчу, не буду каркать.
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Ростов рулит.
1511701549
*опа давит, играть надо а не отбывать время на поле.
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