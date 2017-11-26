Зуев – перед «Анжи»: «На «Ростов» давит серия без побед»

Полузащитник «Ростова» Александр Зуев поделился ожиданиями от матча 18-го тура чемпионата России против «Анжи».

«Анжи» — хороший соперник. Иногда смотрю их игры. Могу выделить у них быстрый выход из обороны в атаку. Из игроков отмечу своего друга – Аяза Гулиева. Общаюсь с Павлом Яковлевым, Сергеем Брызгаловым. Хорошо знаком и с Георгием Лорией.



Их тренер Скрипченко очень старается, это видно. Много внимания уделяет игре в обороне. Часто отталкивается от соперника. С некоторыми клубами он играет с позиции силы, с некоторыми отдает инициативу.

На нас давит серия без побед. Надеюсь, что мы сможем преодолеть трудности и начать новую серию. На этот раз из побед», — сказал 21-летний полузащитник.

Встреча начнется в 16:30 по московскому времени.