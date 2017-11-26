Источник: Бэйл сообщил Модричу, что хочет перейти в «МЮ»

Вингер «Реала» Гарет Бэйл может стать игроком «Манчестер Юнайтед».

Согласно источнику, валлиец написал о желании перейти в английский клуб партнеру Луке Модричу, с которым также выступал за «Тоттенхэм».

Источник уточнил, что Бэйл расстроен из-за желания президента «сливочных» Флорентино Переса купить нападающего «Монако» Килиана Мбаппе.

Ранее 29-летний игрок возобновил тренировки с «Реалом» после травмы колена.

В текущем сезоне футболист сборной Уэльса сыграл в девяти матчах на клубном уровне. Он забил три мяча и отдал четыре голевые передачи.