Мертенс – о возможной победе «Наполи» в Серии А: «Сейчас или никогда»

Нападающий «Наполи» Дрис Мертенс считает, что у «адзурри» есть шанс выиграть скудетто в нынешнем сезоне. В последний раз неаполитанцы становились чемпионами Италии в 1990 году.

«В последний раз «Наполи» завоевывал скудетто 27 лет назад. Если мы все еще в погоне за титулом… то сейчас или никогда.

Все игроки остались в команде, поскольку чувствуют, то могут кое-чего достичь. Теперь я осознаю, что это будет очень сложно. В составе «Наполи» нет футболистов, обладающих исключительным талантом или большой внутренней силой, тем более после травм Гулама и Милика.

Если вы сравните нас с «Ювентусом», то поймете, что на данный момент «Наполи» совершил небольшое чудо», – сказал Мертенс.

После 13-ти туров «Наполи» возглавляет турнирную таблицу Серии А, опережая «Интер» на два очка, а «Ювентус» – на четыре.