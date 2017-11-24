Дель Пьеро: «По ходу сезона «Ювентус» будет заметен в Италии и Европе»

Экс-нападающий «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро поделился мнением о выступлении клуба в текущем сезоне.

«Мне трудно быть беспристрастным, когда я говорю о «Юве». Разумеется, легче сохранять бойцовский дух, когда команда проигрывает. Но в текущем сезоне я вижу огромную самоотдачу игроков и думаю, что они будут заметны как в Италии, так и в Европе.

Дибала забил много голов в начале сезона. Возможно, в этом его проблема – он высоко поднял планку и должен соответствовать этому уровню», – сказал 43-летний итальянец.

После 13-ти туров чемпионата Италии команда Массимилиано Аллегри занимает третье место в турнирной таблице. В группе D Лиги чемпионов «бьянконери» находятся на второй строчке.