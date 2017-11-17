Шик пропустит римское дерби, Наингголан – под вопросом

Главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо прояснил кадровые вопросы перед матчем с «Лацио» в 13-м туре чемпионата Италии.

«Патрик Шик? Он не будет включен в заявку. Он близок к полной реабилитации, но не будет играть, пока не восстановится полностью и не почувствует себя в тонусе. Мы не хотим им рисковать, потому что есть вероятность еще одной травмы.

Решение по Наингголану приму сегодня или завтра», – сказал итальянец.

Напомним, ранее Наингголан покинул лагерь сборной Бельгии из-за повреждения мышц паха.

Встреча на «Стадио Олимпико» состоится завтра.