Идову по традиции спел песню для сборной Нигерии

Защитник «Амкара» Брайн Идову, впервые вызванный в сборную Нигерии на товарищеский поединок против Аргентины, исполнил песню для партнеров по национальной команде. В стане «суперорлов» существует традиция, согласно которой каждый новичок обязан спеть для товарищей по сборной.

Отметил, что 25-летний игрок является уроженцем Санкт-Петербурга. В 2010 году нигериец перебрался из «Зенита» в «Амкар».

В текущем сезоне Идову записал в свой актив 14 матчей в РФПЛ.