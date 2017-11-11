Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Ди Мария: «Сборная России? Понятно, что у нее не такой уровень, как у Германии, но все же»

Ди Мария: «Сборная России? Понятно, что у нее не такой уровень, как у Германии, но все же»

11 ноября 2017, 20:26
8

Полузащитник сборной Аргентины Анхель Ди Мария прокомментировал результат матча РоссияАргентина (0:1).

«Мы одержали очень важную победу для дальнейшего развития. Провели неплохой матч, который завершился нужным результатом. Нужно привыкать к разным стилям разных команд, которые будут на чемпионате мира. Понятно, что это не такой высокий уровень, как, например, Германии, но все же», — сказал Ди Мария.

Следующий матч сборная Аргентины проведет 14 ноября в Краснодаре с командой Нигерии. Напомним, что игру пропустит нападающий аргентинцев Лионель Месси.

Россия против Аргентины. Наши сыграли нормально, но есть проблемы

Источник: Р-Спорт
Товарищеские матчи Аргентина Россия Ди Мария Анхель
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Полная Канистра
1510422732
но всё же???????? не договорила мария
Ответить
Yshel1
1510423766
Это полный пипец недоговорил ди Мария)))
Ответить
multiscan
1510425802
Чуть-чуть, но лизнул!
Ответить
koli4ka
1510428252
А чё у нас есть стиль и уровень...??? ВААААУУУ Маруся ..рассмешила..
Ответить
Dominator777
1510429928
Сказал тактично, чтобы не обидеть (ведь уровни совершенно разные).
Ответить
raritet
1510430006
вальяжность Аргентины видна была невооруженным взглядом, постоянно опаздывали, могли и проиграть, если бы наши чуть получше были бы.
Ответить
BlackMurder
1510436733
незахотел троллить русских)
Ответить
cska-62
1510437523
Вспоминается анекдот семидесятых годов. Советский тренер спрашивает бразильского: - Как тренировать игроков, что те показывают фантастическую игру, как бразильцы? - Да всё просто. Надо на тренировках давать им возможность играть с манекенами. Чтобы они и технику игры оттачивали, и победный дух укрепляли! Встречаются через год. Теперь уже бразильский тренер спрашивает советского: - Ну как? Помогли тренировки с манекенами? - Пока нет. Манекены выигрывают.
Ответить
Главные новости
Лещенко указал на явную судейскую ошибку в матче «Зенит» – «Динамо»
22:16
«Это мечта»: лучший игрок ЧМ-2026 подтвердил переход в «Барселону»
21:57
«Галатасарай» готовит предложение по атакующему полузащитнику – это не Батраков
21:35
2
Гурцкая – о «Динамо»: «Деньгами еще надо распорядиться, а не говно купить»
21:21
Ловчев честно высказался о чемпионских перспективах «Спартака»
21:03
3
Сперцян забил во втором подряд матче за «Аль-Ахли»
20:52
4
«Ростов» объявил об уходе игрока, забившего на ЧМ-2026
20:12
8
Итоговые условия трансфера Батракова из «Локомотива» в «Галатасарай»
19:56
3
Тюкавин отреагировал на слова, что его развратил «Зенит»
19:45
1
Гурцкая – о тренере РПЛ: «На его месте я бы ушел»
19:37
1
Все новости
Все новости
Слуцкий ответил на вопрос о Дзюбе в сборной России по медиафутболу
21:47
1
Карседо оценил игру пары Угальде – Даку
21:17
1
Сперцян забил во втором подряд матче за «Аль-Ахли»
20:52
4
Завершено расследование инцидента с избиением журналиста «Матч ТВ» на стадионе «Локомотива»
20:45
Определен лучший футбольный эксперт России
20:43
6
Совладельцы «Челси» решили продать акции
20:25
«Ростов» объявил об уходе игрока, забившего на ЧМ-2026
20:12
8
Швец – об обладателе «Золотого мяча»: «А чем он выделяется? Я точно выглядел не слабее»
20:03
1
Итоговые условия трансфера Батракова из «Локомотива» в «Галатасарай»
19:56
3
Тюкавин отреагировал на слова, что его развратил «Зенит»
19:45
1
Гурцкая – о тренере РПЛ: «На его месте я бы ушел»
19:37
1
ВидеоЯмаль назвал одноклубника по «Барсе» сливочным чупа-чупсом
19:30
Орлов проанализировал спорный пенальти в пользу «Зенита»
19:17
20
Карседо ответил, что с Барко
19:03
Раскрыто, когда Батраков станет игроком «Галатасарая»
18:51
2
Слуцкий впервые прокомментировал назначение в сборную России по медиафутболу
18:43
Назван лучший комментатор и ведущий России
18:34
5
Сафонов получил оценку от L’Equipe за проигранный Суперкубок Франции
18:33
1
В России выявили будущего игрока мирового класса
18:31
Глушаков объяснил агрессивную критику в адрес спартаковца Максименко
18:27
«Локомотив» заработает более 25 миллионов на продаже Батракова
18:22
7
Топ-3 армян в истории РПЛ
18:22
3
Игрока «Спартака» назвали «настоящим киллером»
18:15
2
Жена Карпина ответила на критику за выбор имени для сына
18:10
10
Барриос – Тюкавину: «Переходи в «Зенит»
18:02
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+