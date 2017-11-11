Ди Мария: «Сборная России? Понятно, что у нее не такой уровень, как у Германии, но все же»

Полузащитник сборной Аргентины Анхель Ди Мария прокомментировал результат матча Россия – Аргентина (0:1).

«Мы одержали очень важную победу для дальнейшего развития. Провели неплохой матч, который завершился нужным результатом. Нужно привыкать к разным стилям разных команд, которые будут на чемпионате мира. Понятно, что это не такой высокий уровень, как, например, Германии, но все же», — сказал Ди Мария.

Следующий матч сборная Аргентины проведет 14 ноября в Краснодаре с командой Нигерии. Напомним, что игру пропустит нападающий аргентинцев Лионель Месси.

Россия против Аргентины. Наши сыграли нормально, но есть проблемы