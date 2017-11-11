Краневиттер: «У Аргентины осталось мало времени на подготовку к ЧМ-2018»

Полузащитник «Зенита» и сборной Аргентины Матиас Краневиттер прокомментировал результат встречи против сборной России. Игра завершилась победой аргентинской команды с минимальным счетом.

«У Аргентины осталось мало времени на подготовку к чемпионату мира. Мы должны работать усерднее и продолжать двигаться вперед», – рассказал Краневиттер.

В этом матче футболист провел на поле 90 минут. Следующую игру аргентинская сборная проведет в Краснодаре, где встретится с Нигерией.

Россия против Аргентины. Наши сыграли нормально, но есть проблемы