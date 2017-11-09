Президент «Урала» опроверг информацию о возвращении Павлюченко

Президент «Урала» Григорий Иванов опроверг информацию о возвращении бывшего форварда сборной России Романа Павлюченко.

«Возвращение Павлюченко в «Урал» — это только слухи, конечно. Думаю, Рома и так свою задачу выполнил на Урале, помог. Только одно его имя уже работало на популяризацию футбола здесь. И «Урал» ему помог, мы всем помогаем.

Подберезкину помогли, Шатову помогли, Ерохину. Мы очень многим людям помогли и помогаем. Стараемся воспитывать. Считаю, молодым надо давать играть», — рассказал Иванов в эфире программы «Урал. Третий тайм».

Напомним, что Павлюченко выступает за московский «Арарат» с лета этого года. За «Урал» он выступал с 2016 года.