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  • Ринат Билялетдинов: «Шатов сейчас – просто бледная тень самого себя»

Ринат Билялетдинов: «Шатов сейчас – просто бледная тень самого себя»

6 ноября 2017, 10:30
4

Бывший тренер «Локомотива» и «Рубина» Ринат Билялетдинов считает, что проблемы «Зенита» тянутся из тренировочного процесса. По его мнению, футболисты сине-бело-голубых не выполняют требования главного тренера.

Матч 16-го тура РФПЛ «Рубин» – «Зенит» завершился со счетом 0:0. После этой встречи казанцы располагаются на 10-й строчке в турнирной таблице с 19-ю очками, а команда из Санкт-Петербурга идет на втором месте с 30-ю баллами.

– «Зенит» не смог забить в четвертом подряд матче чемпионата, что происходит?

– Три форварда в основе, раз не забили, значит, этот ход себя не оправдал. Да, были близки несколько раз к тому, чтобы открыть счет зенитовцы, но отталкиваться надо от фактов. Голов нет, что-то пропало, кто-то недорабатывает. Честно говоря, не впечатляет своей игрой Шатов, причем это все идет еще с прошлого года, когда что-то случилось с ним и Луческу. Он редко появлялся. Конфликт какой-то? Допускаю мысль, что не все требования тренера на 100 процентов воспринимаются игроками. Они думают, что могут предложить что-то свое. Когда такие мысли закрадываются, эффективность тренировочной работы снижается. Это все не просчитать формулой, но в итоге все это переносится на игру. Идет утрата кондиций. Тренер же сам себе не враг. Я начал эту мысль с Шатова. Он, несомненно, должен был усилить игру в Казани, мы же помним его проникающие передачи, он раньше и сам мог пролезть, и сам реализовать. Все было при нем. А сейчас это просто бледная тень. Не знаю всей кухни, но он просто выпадает из игры. Между тем, игрок нестандартный при вскрытии обороны соперника – это важный фактор достижения победы. Но совсем не видно было такого игрока.

– Дело в расстановке игроков стартового состава?

– По той игре в атаке, которая была в начале сезона у «Зенита», не находилось места Дзюбе. Сейчас Артем вроде вернул себе место в составе, но быстроты-то от этого не прибавилось. Игра «Зенита» стала более предсказуемой по сравнению с тем, что было, когда играл Дриусси. Может, Себастьян сейчас утратил форму или не проходит в состав по лимиту?

Соперник, используя медлительность и предсказуемость, успевает наладить оборону. Стоит ускорить взаимодействия и еще добавить нестандартность, сразу же станут проблемы у оппонентов «Зенита». В концовке Смольников дважды применил нестандартные ходы – и сразу была опасность. Честно говоря, я уже не ждал от него таких вещей, хотя его знаю по дублю «Локомотива». Когда Игорь вывел Кокорина на удар, там только надо было подставить голову, но Джанаев правильно выбрал позицию. Передача была исполнена после хорошего финта Смольникова. Потом его самого вывели на ударную позицию, он бил из пределов штрафной, но левая нога у Игоря не для хлестких ударов. Надо было направить щекой в угол, был бы гол – выиграли бы. Но все мы умные рассуждать после матча! Выиграл бы «Зенит», совсем другое психологическое состояние было бы у команды.

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Зенит Рубин Дзюба Артем Смольников Игорь Кокорин Александр Шатов Олег Билялетдинов Ринат
Комментарии (4)
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STAFOR13
1509954741
Луческу засланый цыган, испортил Олегу карьеру, при Боаше, Олег играл отлично, надеюсь Манчини перезагрузит карьеру Шатова...
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Диктор
1509959041
Лично мое мнение это противостояние наших старых игроков -с новым поколением Зенита.Отсюда и все неудачи и невзрачная игра старичков.
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Павелий
1509961591
Да потому что на Урале болеют либо за своих либо за Спартак. А Шатов повёлся на деньги, и теперь понял, что это болото.
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Zenmaster
1509966150
На фоне невзрачной игры всей команды - бессмысленно говорить об индивидуальных действиях игроков !!!
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