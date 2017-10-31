Юношеская лига УЕФА. ЦСКА лишился шансов на продолжение борьба в плей-офф после поражения от «Базеля»

ЦСКА потерпел поражение от «Базеля» в поединке четвертого тура группового раунда Юношеской лиги УЕФА. Голами в составе красно-синих отметились Иван Олейников и Виталий Жиронкин.

Таким образом армейцы лишились шансов на выход в стадию плей-офф, проиграв четвертую игру подряд.

Положение команд: «Манчестер Юнайтед» – 8 очков, «Базель» – 7, «Бенфика» – 6, ЦСКА – 0.

Юношеская лига УЕФА. Группа A. 4-й тур

Базель (Швейцария) – ЦСКА (Россия) – 4:2 (2:0)

Голы: 1:0 – Окафор, 32; 2:0 – Шмид, 33; 2:1 – Олейников, 73; 3:1 – Пулулу, 86; 4:1 – Зутер, 86; 4:2 – Жиронкин, 87.

«Базель»: Пукай, Зунич, Кайзер, Локай, Бислими (Стабиле, 53), Еременко, Шмид, Окафор, Селант, Пулулу (Сутер, 83), Рашити (Веско. 76).

ЦСКА: Едапин, Волков, Савиных, Федоров, Кузьменко, Олейников, Тикнизян, Мацхарашвили (Багдашкин, 64), Жиронкин, Юрьев (Пухов, 56), Рубенис (Меренчуков, 46).

Предупреждения: нет – Тикнизян, 81. Волков, 90+3.

Удаление: нет – Тикнизян, 89.