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Джорджевич видит Промеса в любой ведущей европейской лиге

27 октября 2017, 09:56
1

Нападающий тульского «Арсенала» Лука Джорджевич назвал лучших форвардов российского чемпионата. К ним он отнес Александра Кокорина, Федора Смолова, Зе Луиша и Квинси Промеса. По его словам, в РФПЛ достаточно сильных игроков атакующей линии.

– А кто сейчас лучший нападающий чемпионата России?

– Кокорина я уже назвал. Конечно, нужно упомянуть и Смолова – очень нестандартный форвард. Он порой забивает, когда ты этого не ждешь, и переворачивает ход встречи. В премьер-лиге хватает сильных нападающих. Например, Зе Луиш в «Спартаке». Считаю, что и Промеса можно назвать форвардом.

– Вы же играли вместе с Промесом в «Твенте». Он сильно прибавил с тех пор?

– В Голландии он играл очень хорошо. И все время удивлял меня.

– Чем же?

– Вы знаете, Квинси никогда не уставал на поле. Представляете? Он мог весь матч бегать и действовал просто с запредельной самоотдачей. Считаю, сейчас Промес способен заиграть в любом европейском чемпионате.

– Советуете ему зимой уехать в Европу, если он получит достойное предложение? Говорят, им интересуется «Ливерпуль».

– Решать ему. Уровень российского чемпионата растет, ваши клубы могут успешно выступать в Европе. «Спартак» – большой клуб, в котором можно продолжать свою карьеру и прогрессировать дальше. Возможно, ему и нет смысла менять эту команду. Но если Квинси хочет уехать в Европу, думаю, у него получится себя проявить в Англии, Испании или Италии. Да в любой лиге!

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Арсенал Смолов Федор Кокорин Александр Джорджевич Лука Зе Луиш Промес Квинси
Комментарии (1)
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paracetamol
1509111599
Лука! Два гола коням, понял!
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