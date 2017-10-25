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    Спаллетти: «У Перишича физика, как у лошади»

    Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти поделился мнением о подопечном Иване Перишиче.

    «Он получает наслаждение, когда выходит в стартовом составе. Он самый невероятный профессионал в команде. Иван – из тех, кто после тренировки остается еще на час и занимается самостоятельно. Повторюсь, он очень профессионален как физически, так и умственно.

    У него физика, как у лошади. Земля трясется, когда он совершает забег на 60-70 метров», – сказал итальянец.

    Полузащитник пополнил состав «нерадзурри» в июле 2015 года, перейдя из «Вольфсбурга» за 19 миллионов евро. В текущем сезоне 28-летний хорват забил три гола и отдал пять результативных передач в 13-ти играх всех турниров.

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.10.2017 19:32
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